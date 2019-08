Walt Disney World oferece descontos na hospedagem

Beatriz Ceschim



O Walt Disney World Resort, em Orlando, nos Estados Unidos, está com uma oferta especial para o segundo semestre de 2019. Os hóspedes poderão aproveitar os resorts do complexo com até 20% de desconto.

As reservas podem ser feitas até dia 29 de setembro e o período de hospedagem precisa ser entre 1º de setembro e 24 de dezembro de 2019. As ofertas são para quartos e suítes de todas as categorias, tanto em resorts como o Disney’s Art of Animation, como no renovado Disney’s Coronado Springs.

Os visitantes que ficarem hospedados entre 1 e 18 de setembro, 17 a 27 de novembro ou 8 a 23 de dezembro, com mínimo 4 noites e 4 dias de ingresso park hopper ou park hopper plus, têm direito ao pacote de Plano de Refeições grátis. Para os hóspedes em resort de categoria econômica ou moderado, a oferta é para receber o Plano de Refeições com serviço de balcão. Já na categoria deluxe, o visitante ganha o Plano de Refeições Disney.

Programação durante o período

Durante essa época, uma série de atividades animam o Walt Disney World. Entre setembro e dezembro, é possível aproveitar o Food & Wine Festival, no Epcot, as festas assustadoras do Mickey’s Not So Scary Halloween Party e a celebração natalina Mickey’s Very Merry Christmas Party. Além disso, até dia 2 de novembro, os hóspedes podem usar as “Extra, Extra Magic Hours” para se divertir mais tempo no Magic Kingdom, no Animal Kingdom e no Hollywood Studios.

Atrações do Star Wars, em Orlando

Aproveite as ofertas de hospedagem nos resorts da Disney para conhecer a nova área de Star Wars: Galaxy’s Edge, no Hollywood Studios.