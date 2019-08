Integrante do TXT, grupo de K-pop da mesma empresa do BTS, não vai à premiação por problemas de saúde

02/08/2019 | 13:11



Um dos integrantes do TXT, grupo de K-pop, assustou seus fãs na última quinta-feira, dia 1º, em uma importante premiação na Coreia do Sul chamada M2 X Genie Music Awards. Segundo o comunicado liberado pela BigHit Entertainment, empresa responsável pelo grupo, durante as preparações para a cerimônia, Yeonjun começou a ter dor das costas, e precisou ir ao hospital para receber o tratamento apropriado para o problema.

Ele agora está descansando e se recuperando. No entanto, os médicos o aconselharam a fazer uma pausa nas coreografias mais rigorosas. Assim, Yeonjun não poderá participar do Genie Music Awards hoje.

Composto por cinco meninos, Sobin, Beomgyu, Taehyun, Hueningkai e Yeojun, o TXT se apresentou ao vivo na premiação e, de quebra, levou o prêmio de Melhor Rookie do Ano Masculino, que funciona como uma categoria parecida ao Artista Revelação.

Vale dizer que o grupo participa da mesma empresa responsável pelo BTS que, inclusive, também saiu vencedor ao levar seis prêmios para casa. No entanto, devido a agenda, não puderam comparecer à premiação.