Mercado pet em franca expansão

Por onde quer que se olhe, lá estão eles. Os animais de estimação conquistaram não só os brasileiros, mas a população dos grandes polos comerciais. São vistos cada vez mais como parte da família. O resultado? A humanização deles. Se eu tenho uma boa alimentação, vou querer que o meu cachorro também tenha. Se eu faço atividade física, não vou querer um gato sedentário. E aí ganha quem enxerga esse mercado, que costuma crescer mesmo em tempos de crise.

Atualmente, são 139,3 milhões de pets no País, segundo o IPB (Instituto Pet Brasil), mais de um bichinho para cada dois habitantes. O setor representa 0,36% do PIB brasileiro, ainda de acordo com dados do IPB. Só em 2018, esse mercado movimentou R$ 34,4 bilhões, alta de 4,6% em relação ao ano anterior.

Hoje já existem academias para cachorro, padarias pet, parques com área de diversão específica, cinemas pet friendly... O negócio cresceu tanto que ganhou até serviços superespecializados. A indústria oferece produtos contra mau hálito, roupas na linha ‘tal pai, tal filho’ (para o dono sair combinando com o cachorro), brinquedos com materiais atóxicos, linhas de produtos naturais e até plano funerário.

Mas se engana quem pensa que, para investir na área, é só juntar dinheiro e apostar. De 40% a 50% das empresas que começam no setor decretam falência em apenas um ano. Os empreendedores não inovam, não buscam informação e acabam fazendo o negócio de forma muito informal, sem compreender as nuances do mercado.

Hoje, o que vende bem é ração, banho e tosa. Mas existem oportunidades em outras frentes. Uma tendência que vem crescendo é a de serviços como day care, pet sitting e hotéis para cães e gatos. Quem ganha são os donos dos animais, que conseguem preços mais competitivos e um cuidado mais diferenciado. O momento é especialmente bom, pois há muito espaço para inovação.

O mercado de luxo que o diga. Segundo a Abinpet (Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação), ele representa menos de 1% do faturamento, número que pode aumentar. Algumas marcas perceberam que o conceito usado para os humanos pode ser segmentado para os animais, com status aliado à funcionalidade. Em alguns shoppings já é possível encontrar quiosques que vendem guias e coleiras muito mais bonitas do que úteis.

Por isso, se estiver pensando em investir, mudar de área, começar em um novo segmento, vale lembrar que o melhor amigo do homem pode ser também muito fiel ao seu negócio.

Guilherme Martinez é gerente da PET South America, a mais importante feira de negócios dos setores pet e veterinário da América Latina.

Situação repudiante

É lamentável o que acontece no centro da maior e mais rica metrópole do Brasil, São Paulo, em comparação com as outras regiões centrais de grandes cidades pelo mundo. A Capital paulista tem seus aspectos negativos, um lugar degradado, inseguro e pouco confortável para a população e visitantes de fora. O fato é que falta pouco para ficar totalmente inviável circular pelas calçadas do centro de São Paulo, o pânico é constante, tamanha a quantidade de moradores de rua e usuários de crack instalados com barracas e lixo espalhado para todos os lados. Por incrível que pareça, as imediações dos principais prédios, como o da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, o do Teatro Municipal e do Mosteiro São Bento virararam verdadeiro camelódromo. O cheiro de urina é forte e dá nojo em quem transita pelo local. Há poucos metros do teatro municipal está localizada a Prefeitura de São Paulo. Ao olhar para cima, se vê o prédio do gabinete do prefeito tucano, Bruno Covas, rodeado por belíssimo jardim. Pena que o prefeito não tem o hábito de olhar para o que acontece ao seu redor e lá embaixo de sua janela. É estarrecedor senhor prefeito e vereadores.

Turíbio Liberatto

São Caetano

Projetos inusitados

Considero lamentáveis alguns dos projetos de lei que tramitam nas Câmaras do Grande ABC (Política, 28 de julho). Parodiando um conhecido comediante da web, se está faltando idéia do que propor, é melhor pegar uma enxada e capinar um terreno, assim mostrará muito mais serviço para a população que elege. Gostei do projeto de proibição de propaganda de cunho erótico nas vias públicas proposto por vereador de Mauá.

Walmir Ciosani

São Bernardo

OAB e a Constituição

A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) é muito importante para que os direitos e deveres constitucionais sejam severamente obedecidos. A vigilância da OAB deveria ser maior, rigorosa e imparcial. No caso recente dos hackers invadindo telefones a OAB agiu corretamente ao preservar o informante. O jornalista, constitucionalmente, não é obrigado a nomear a sua fonte. Mas a OAB está cega, muda e surda quanto ao preceito constitucional de que “todos são iguais perante a lei”, no caso do condenado Lula, sem nenhum respaldo legal, desfrutando de um autêntico Spa na Polícia Federal de Curitiba, onerando mensalmente em R$ 300 mil o governo, quando numa penitenciária seria de meros R$ 2 mil.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Parque Andreense

Sou moradora Rua Ponta Grossa, no Parque Andreense, em Santo André. Já entramos em contato com a Prefeitura através de diversos meios, como site, telefone, app etc. Os moradores da rua têm diversos protocolos referentes à questão da rua esburacada, mas até agora nada. É impossível o pedestre transitar ou os carros passarem. Eu mesma gastei R$ 1.000 com pneus. Os idosos não conseguem caminhar com tranquilidade, e os buracos ainda irão causar um acidente. Pedimos que cuidem do Parque Andreense. Não é porque não estamos no Centro que não precisamos de cuidado.

Luise Lucena da Silva Santos

Santo André

Cemitério

Estive terça-feira no Cemitério Vila Pires, em Santo André, e constatei que estão roubando portas, janelas e letreiros dos jazigos. É um verdadeiro abandono da administração pública. Onde está a Guarda Civil Municipal? Nem depois de mortos estamos livres. Por favor, senhor prefeito, vamos dar um jeito nisso.

Antonio Cavini

Santo André

