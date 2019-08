Festa do Peão de Barretos acontece entre os dias 15 e 25

Da Redação



01/08/2019 | 07:18



A 64ª Festa do Peão de Barretos, que acontece entre os dias 15 e 25, espera receber quase 1 milhão de pessoas nos 11 dias de evento. Além de apresentações culturais e competições em sete modalidades de montarias e provas cronometradas, incluindo o tradicional Barretos International Rodeo, a festividade conta com uma maratona de shows.

As apresentações no Palco Estádio acontecem logo após as competições na arena. Entre os eventos sertanejos confirmados estão as embaixadoras Simone & Simaria, Gusttavo Lima – que fará dois shows no evento (dias 17 e 24), o projeto Amigos – com Chitãozinho & Xororó, Zezé di Camargo & Luciano e Leonardo –, Jorge & Mateus, Fernando & Sorocaba, César Menotti & Fabiano e Bruno & Marrone. Há também outros estilos musicais, como Ivete Sangalo, Mano Walter, Léo Santana, Alok e Kevinho.

“Os shows em Barretos são sempre diferenciados e especiais. E também nos dedicamos a manter a tradição com espaços que trazem a música raiz e atrações regionais que estão diretamente ligadas à cultura boiadeira”, explica Ricardo Rocha Bodinho, presidente de Os Independentes, associação promotora do evento.

Durante as festividades, também é realizado, no dia 18, o Concurso Queima do Alho, prato típico que era preparado pelas comitivas para as refeições dos peões que conduziam as boiadas pelo Interior do Brasil. Nessa competição, as comitivas participantes precisam reproduzir, com fidelidade, o sabor do tradicional prato, com utensílios e em fogo de chão, como antigamente.

No local onde é realizado o concurso, o visitante tem a oportunidade de conhecer a reprodução de um ponto de pouso, onde os tropeiros faziam suas paradas, e que conta com réplicas de um armazém, capela, entre outras construções similares às de pequenas vilas rurais.

Já no Memorial do Peão, museu localizado no Parque do Peão, o público conhece acessórios e equipamentos que eram utilizados pelos tropeiros durante a condução da boiada nas viagens realizadas.

Os ingressos vão de R$ 30, incluindo acesso ao parque, ao rodeio e aos shows, a R$ 1.190, caso do camarote arena premium, dependedo das atrações.

HOSPEDAGEM

Considerada a maior festa de rodeios da América Latina, a busca por hospedagem para curtir a festa aumenta com a proximidade do evento. Distante 448,8 quilômetros de Santo André, cerca de cinco horas e meia de carro, há quem prefira pernoitar em Barretos ou em cidades perto dali, como em como em Olímpia e Ribeirão Preto.