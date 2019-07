Iza encanta internautas após ocupar o lugar de Carlinhos Brown no The Voice Brasil!

31/07/2019 | 10:11



Iza já conquistou o coração dos internautas após estrear sua participação na nova temporada de The Voice Brasil! Ocupando o lugar de Carlinhos Brown, ela entregou na noite da última terça-feira, dia 30, carisma e bom humor ao substituir o cantor como técnica.

Cheia de estilo, a dona do hit Pesadão chegou chegando e mostrou sua opinião forte já no primeiro episódio da oitava temporada do reality show musical. Na web, Iza se tornou a queridinha dos internautas e ficou entre os assuntos mais comentados. Veja alguns deles:

A primeira temporada de Iza e, com essa humildade, já irá ser campeã, escreveu um usuário no Twitter.

Iza está totalmente em casa no The Voice Brasil! Essa temporada promete, disse outra.

Obrigado Boninho por ter colocado a Iza nesse programa, falou um terceiro.

Além deles, quem também comentou a nova edição foi o próprio Carlinhos Brown! O cantor deu uma força aos seus colegas de programa e torceu ao pedir para que venha uma temporada linda.

Ao lado de Iza, Michel Telo, Lulu Santos e Ivete Sangalo compõem o time de técnicos.