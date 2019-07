Matheus Ceará apresenta stand-up em São Caetano

Miriam Gimenes



31/07/2019 | 07:26



O humorista Matheus Ceará, no ar em A Praça é Nossa, do SBT, comemora duas décadas de carreira sexta-feira, às 22h, no Teatro Paulo Machado de Carvalho (Alameda Conde De Porto Alegre, 840), em São Caetano. Os ingressos custam de R$ 30 a R$ 80 em www.matheusceara.com.br.

Matheus apresenta na cidade o seu novo espetáculo, com muita interatividade e novas piadas. O quadro sucesso na internet Vocês Pedem e Eu Conto é um dos destaques.

Além de fazer rir, Matheus também é escritor – lançou sua biografia Inédito Pra Quem Nunca Viu – o Livro, em que relata as dificuldades da época em que trabalhava como vendedor de doces até a superação ao conquistar a fama – e faz palestras motivacionais.