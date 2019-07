Maria Sartori

Diretora de recrutamento da Robert Half



30/07/2019 | 07:30



Garantir ambiente diverso e inclusivo é hoje um dos principais fatores para atrair e reter os melhores profissionais do mercado. Afinal, é grande o número de trabalhadores que está disposto a dedicar seu esforço a organizações que valorizam as diferenças. O movimento tem como objetivo fazer com que experiência e qualificações sejam mais importantes que preferências, aparência, origem ou crenças. Pensando nisso, a seguir, listo alguns pontos a serem observados ao implementar a política da diversidade na empresa:

1 – Estabeleça uma política da diversidade alinhada à cultura da empresa – Antes de estabelecer a política de diversidade, é fundamental fazer uma revisão de missão, visão e valores da empresa para verificar como a integração entre as políticas pode acontecer sem conflitos.

2 – Combata o preconceito dentro da empresa – Comece conscientizando os gestores sobre a política da empresa de combate ao preconceito, para que eles possam cascatear o novo posicionamento da companhia aos demais colaboradores e engajar essas pessoas. Depois, promova palestras, bate-papos e rodas de discussão sobre o assunto para desconstruir pensamentos inadequados e promover o respeito mútuo.

3 – Promova a aceitação das mudanças organizacionais – Prepare o público interno para receber os profissionais que possam ser alvo de preconceito. Uma grande empresa do setor de energia, por exemplo, dias antes de receber um novo colaborador com mobilidade reduzida, reuniu todos os profissionais da área para esclarecer dúvidas sobre as condições e necessidades da pessoa e se certificar de que o ambiente estava todo adaptado a ela. Isso tende a gerar uma sensação de acolhimento em quem chega, com menos riscos de situações embaraçosas.

4 – Cuide da comunicação com o público interno e externo – Verifique se as suas peças de comunicação da companhia condizem com seu novo momento de diversidade e inclusão, seja na abordagem a colaboradores, clientes, fornecedores, parceiros, prestadores de serviço ou público em geral. Por exemplo, a empresa está utilizando imagens e linguagens apropriadas? Isso impacta diretamente na credibilidade da ação.

5 – Avalie a rotina e a estrutura da empresa – Além de gerar mudanças culturais e na rotina da empresa, ações de inclusão, em alguns casos, demandam adaptações estruturais. Por mais que o espaço cumpra as exigências legais, é necessário pensar no conforto e na facilidade de locomoção para os colaboradores PCD ou idosos nos diversos ambientes da organização. Não basta que o ambiente esteja adaptado, é preciso que ele seja propício a livre movimentação.