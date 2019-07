Com chute no fim, Netinho leva ouro no taekwondo

Anderson Fattori

29/07/2019 | 07:00



O brasileiro Edival ‘Netinho’ Marques protagonizou um dos momentos mais emocionantes de ontem do Pan-Americano de Lima. Com reação espetacular, ele derrotou o dominicano Bernardo Pie por 17 a 14, conquistou o ouro na categoria até 68 quilos e devolveu ao Brasil o lugar mais alto do pódio após 12 anos.

Oitavo melhor do mundo, Netinho era favorito, mas entrou no último round perdendo por seis pontos e conseguiu chute espetacular na cabeça do adversário para virar e ficar com o ouro para alegria da namorada, Talisca Reis, também lutadora, que no sábado havia conquistado a prata.

“Estava bastante ansioso para lutar. Escuto muitos gritos, ontem passei a mesma situação dela (Talisca), foi desesperador no fim, mas deu tudo certo”, comemorou Netinho.

Pouco antes, Rafaela Araújo, de São Caetano, perdeu na estreia para a equatoriana Mell Mina por 10 a 5 e foi precocemente eliminada.

O Brasil conquistou outras medalhas ontem. No mountain bike, Henrique Avancini foi prata e Jaqueline Mourão, bronze.

Na disputa por equipes na ginástica artística masculina, o Brasil liderava a competição, que até o fechamento desta edição não havia terminado.