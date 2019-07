Bracell deverá investir R$ 7 bi em fábrica

27/07/2019 | 09:32



A produtora de celulose Bracell deverá anunciar, na Segunda-feira (29), investimentos de R$ 7 bilhões para expansão de uma fábrica em São Paulo, segundo o governo do Estado.

Com a expansão, a produção atual da fábrica passará de 250 mil toneladas para mais 1,25 milhão de toneladas por ano. Batizado de "Projeto Star", o investimento deve empregar até 7.500 trabalhadores durante o pico de implantação.

A Bracell, do grupo RGE, sediado em Cingapura, iniciou operações no Brasil em 2003, com a aquisição da BSC (Bahia Specialty Cellulose) e da Copener (Florestal) na Bahia. Em agosto do ano passado, a atuação da empresa foi ampliada com a aquisição da Lwarcel Celulose em São Paulo.

A expansão, que envolve as cidades de Lençóis Paulista e Macatuba, deve ser concluída até o fim de 2021. No Estado, a empresa produz celulose de eucalipto branqueada usada em papéis e embalagens. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.