Região conta com 574 postos de trabalho nesta semana

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



29/07/2019 | 07:05



Quem está à procura de recolocação no mercado de trabalho tem, nesta semana, 574 postos de trabalho à disposição, sendo boa parte deles voltada para profissionais com qualificação, e outra parcela para PCDs (Pessoas Com Deficiência). A unidade da TIM em Santo André está contratando 70 profissionais, desde jovem aprendiz até consultor sênior de vendas, e especialista em TI (Tecnologia da Informação). Para conferir as chances, basta acessar www.vagas.com.br.



Quem estiver à procura de oportunidade no varejo, a Luandre, que possui unidade em Santo André, está captando 80 trabalhadores, por exemplo, para atuar como vendedor técnico e analista de folha, que remuneram, respectivamente, de R$ 3.000 a R$ 4.000 e entre R$ 4.000 e R$ 5.000. Além dessas chances, existem outras 120, a exemplo de assistente social, que paga de R$ 2.000 a R$ 3.000. Para se candidatar a uma delas é só acessar www.luandre.com.br.

Entre centros públicos municipais, a CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo é a que reúne maior número de chances: 126. Dessas, há 20 postos para auxiliar técnico em eletrônica, um para biólogo e um para paisagista. Outras 27 são para PCDs, sendo 15 para vigilante e dez para monitor de prevenção de perdas.

Em São Caetano, o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) conta com 104 oportunidades, sendo dez para operador de telemarketing e quatro para auxiliar de garçom. As demais 90 são para PCDs atuarem como auxiliar administrativo e operador de telemarketing – haverá processo seletivo no PAT, no dia 2, às 8h.

O CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) de Mauá oferece 53 vagas, sendo uma para veterinário, duas para mecânico de máquinas industriais e 12 para PCDs trabalharem como auxiliar de limpeza.

Em Santo André, o CPTER (Centro Público de Trabalho, Emprego e Renda) dispõe de 28 chances, a exemplo de 21 para auxiliar de logística – uma delas para PCD.