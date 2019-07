Espaço pet é inaugurado no Casa Grande Hotel, no Guarujá

Beatriz Ceschim



26/07/2019 | 16:18

O Casa Grande Hotel Resort & Spa, no Guarujá (SP), inaugurou o novo Espaço Pet. A área foi criada para recepcionar os animaizinhos, enquanto os donos aproveitam as suas férias. Os cães de médio porte com até 10kg podem ficar no quarto junto aos hóspedes – a diária dos bichinhos custa R$ 120 por dia.

Espaço pet no Casa Grande Hotel

Caso o visitante queira deixar seu cachorro no local de recreação, é cobrada uma taxa de R$ 120 por 8 horas. Durante esse tempo, os tratadores entretém os bichinhos com brinquedos e atividades. Os donos não podem esquecer de levar a carteira de vacinação atualizada do seu pet e os itens necessários para a estadia, como ração, recipientes e produtos de higiene. Também é importante lembrar da coleira e guia, para circular pelas áreas sociais do hotel.

Os resorts mais luxuosos do Brasil

Na galeria, veja alguns dos resorts mais luxuosos do País: