Vida e seus rumos incertos

Miriam Gimenes



29/07/2019 | 07:08



Fazer exames é uma rotina que deve ser seguida com frequência, a fim de manter a saúde em dia. Mas e quando um simples diagnóstico revela que você tem apenas seis meses de vida? É com um resultado desse em mãos que Paloma (Grazi Mazzafera) vê a sua vida tomar outro rumo, o que dá sequência à história da novela Bom Sucesso, que estreia hoje, na faixa das 19h, na Rede Globo. A trama foi escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm e tem direção artística de Luiz Henrique Rios.

“A novela fala sobre a importância de viver com a consciência de que nossos dias são finitos e únicos. É sobre saber valorizar, de forma intensa, as pequenas coisas do cotidiano, como um abraço em alguém da família, um encontro fortuito com um amigo, um pôr do sol.”, explica Rosane Svartman. E como nada é finito, este diagnóstico também não é.

Depois de sofrer com a ideia de que pode morrer logo, Paloma, que mora no bairro de Bonsucesso, no Rio, descobre que o exame é de outra pessoa, o dono da editora Prado Monteiro, Alberto (Antonio Fagundes). A paixão pela literatura acaba os aproximando e a mocinha, que passa a fazer parte do seu ciclo de pessoas, se apaixona – e vice-versa – pelo filho do empresário, Marcos Rômulo Estrela.

Paloma faz Alberto redescobrir o prazer de viver no tempo que lhe resta. Já o editor apresenta a ela, cheio de histórias e novas perspectivas. “Esse encontro é uma junção de almas, e eles vão aprender, um com o outro, a olhar além de seus limites”, aponta Paulo Halm.

A ideia da trama, segundo o diretor, que inspirar para que as pessoas vivam melhor. “É uma história totalmente universal. Só temos uma certeza na vida, que é a morte. Como seres humanos, temos tido muita dificuldade em conversar com essa ‘grande conselheira’. Fazer uma comédia a partir disso é muito especial. O público ainda pode esperar muito carinho, emoção e uma dose grande de amor e leveza”, promete.

Também estão no elenco Ingrid Guimarães, Fabiula Nascimento, Lúcio Mauro Filho, Sheron Menezzes, Jonas Bloch, Eduardo Galvão, João Bravo, Armando Babaioff, entre outros.