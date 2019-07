Bolsas da Europa fecham mistas com expectativas por BCE e balanços

24/07/2019 | 14:38



As principais bolsas europeias fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 24. Enquanto aguardam pela decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) nesta quinta-feira, 25, os mercados reagiram à divulgação de balanços e à fraca leitura dos índices de gerentes de compras (PMIs, na sigla em inglês) na zona do euro em junho. O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,11%, aos 391,96 pontos.

Em meio à temporada de balanços, teve destaque a divulgação do prejuízo de 3,15 bilhões de euros do Deutsche Bank (-1,13%) no segundo trimestre deste ano. Por outro lado, a Peugeot (+1,50%) publicou que teve lucro líquido de 1,83 bilhão de euros no primeiro semestre, superando previsões de analistas.

Com o recuo do PMI industrial na zona do euro em junho ao nível mais baixo em 75 meses, crescem as expectativas por maior acomodação monetária pelo BCE. "A falta de melhorias dos PMIs fortalece nossa visão de que o BCE mudará suas diretrizes nesta quinta para sinalizar um corte de 10 pontos-base na taxa de juros em setembro", afirma o economista Luka Raznatovic, da Oxford Economics. O PMI industrial da Alemanha, divulgado neesta quarta, também teve forte queda em junho e atingiu sua leitura mais baixa em 84 meses.

O noticiário europeu foi marcado pela posse do novo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, que reafirmou seu compromisso de determinar o Brexit em outubro "com ou sem acordo". O cenário sem acordo enfrenta forte oposição no Parlamento, que pode forçar um voto de confiança no governo e arriscar novas eleições gerais, segundo o analista James Smith, do ING Group. "Estas incertezas pesarão sobre a economia nos próximos meses, com risco de desvalorização da libra e discussões sobre um corte de juros este ano", avalia.

O índice FTSE 100, da bolsa de Londres, recuou 0,73% para 7.501,46 pontos, com perdas expressivas das mineradoras Rio Tinto (-4,60%), BHP (-4,0%) e Anglo American (-3,25%), pressionadas pela desvalorização do minério de ferro após a retomada parcial de atividades da Vale no Complexo de Vargem Grande, em Minas Gerais. Já em Paris, o índice CAC 40 caiu 0,22% para 5.605,87 pontos.

Em Frankfurt, o índice DAX fechou com ganho de 0,26%, aos 12.522,89 pontos, impulsionado por fabricantes de automóveis e peças como Daimler (+3,01%), BMW (+0,97%), Fresenius (+0,95%) e Volkswagen (+0,94%). O índice FTSE MIB, da bolsa de Milão, também registrou alta, avançando 0,57% para 22.080,32 pontos.

O índice Ibex 35, da bolsa de Madri, teve avanço de 0,52% para 9.329,70 pontos, enquanto o índice PSI 20, da bolsa de Lisboa, caiu 0,23% para 5.203,07 pontos. / Com informações da Dow Jones Newswires.