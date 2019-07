Rotary Club Campestre dá posse a presidente em Santo André

Stefanie Sterci



17/07/2019 | 09:08



O Rotary Club Santo André Campestre realizou transmissão de cargo de diretoria durante encontro no restaurante andreense Coco Bambu. A atividade contoucom a participação de aproximadamente 70 pessoas, que prestigiaram a passagem de comando dodentista Eloi Novaes para o engenheirocivil Luís Miguel Casas Freile. Entre os planosdonovo presidente estão a consolidação de projetos já existentes, majoritariamente com foco em inclusão social, como a Abic (AssociaçãoBeneficente Irmãos em Cristo), além do lançamento de duas ações globais, ainda não divulgadas. A festividade ainda reservou espaço para a entrega de homenagens, como o título Companheiro Paul Harris – reconhecido por contribuir financeiramente com a Fundação Rotária.

Neste dia:

Sabor

A primeira edição do Sushi Lessons, aula de culinária japonesa no restaurante Little Tokyo, no ParkShopping São Caetano, será hoje, às 18h. A ação é comandada pelo chef da casa, Toninho. O ator André Segatti prestigiará o encontro.

Na região

O ator e produtor Miguel Fabella apresenta a palestra Viver e Sonhar em Voz Alta, hoje, às 19h30, no Colégio Adventista, em Diadema. O evento é promovido pela ACE (Associação Comercial e Empresarial) Diadema, em comemoração ao Dia do Comerciante.