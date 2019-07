Diversão e natureza: os melhores lugares para conhecer no Brasil

Redação



24/07/2019 | 08:48

Quem quer viajar sem ir muito longe pode organizar uma série de passeios bacanas em território nacional. Ao procurar lugares para conhecer no Brasil, o viajante encontra destinos lindos, confortáveis e econômicos.

A Abreu, especialista em levar turistas para os melhores destinos ao redor do mundo, listou algumas viagens nacionais que valem muito a pena. Confira!

Lugares para conhecer no Brasil

Região Sul

Divulgação Vinícolas no Rio Grande do Sul

Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul, Gramado e Bento Gonçalves são os grandes destaques.A primeira é uma cidade charmosa, com casinhas enxaimel, hortênsias pelas ruas e restaurantes de primeira. Embora seja muito procurada no inverno, é um destino lindo o ano todo.

Já a pouco mais de 100 quilômetros dali está Bento Gonçalves, com as melhores vinícolas brasileiras e muita cultura italiana.

Divulgação Vista da praia em Santa Catarina

Santa Catarina

Em Santa Catarina, a recomendação é o Balneário Camboriú, com suas praias e noites animadas. A cidade tem areia e mar para todos os gostos, desde as regiões mais calmas até locais com boas ondas para surfistas.

Com hotéis, bares, lojas e restaurantes, o destino está muito preparado para receber turistas, sem contar que fica a apenas 30 minutos do Beto Carrero World, queridinho das crianças.

Divulgação Cataratas do Iguaçu

Paraná

No Paraná, a pedida é Foz do Iguaçu, ideal para quem gosta da natureza. Bem próximos um do outro, o lado brasileiro das Cataratas do Iguaçu e o Parque das Aves são atrações incríveis que merecem destaque.

Mas se engana quem acha que Foz só tem isso a oferecer. Há muitas outras opções de passeios, como o Marco das Três Fronteiras, o Museu de Cera e o belo Templo Budista com uma estátua de sete metros de altura do Buda.

Outro passeio muito requisitado é o de compras em Ciudad del Este, no Paraguai, onde há shoppings e lojas de roupas, perfumes, cosméticos, eletrônicos e brinquedos.

Região Sudeste

Divulgação Cristo Redentor

Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro reúne ícones como o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar e a praia de Copacabana. A cidade está bem servida de praias, bares, restaurantes, festas e muito mais.

Divulgação Praia em Angra dos Reis

Angra dos Reis

A 150 quilômetros do Rio de Janeiro está Angra dos Reis, uma região que conta com mais de 300 ilhas, cercadas de um mar verde. Os passeios de barco são obrigatórios para conhecer os lugares mais incríveis do local.

Região Centro-Oeste

Divulgação Cachoeira em Bonito

Mato Grosso do Sul

Esta parte do Brasil encanta pela natureza, a começar com Bonito, um dos principais destinos de ecoturismo do mundo. A cidadezinha sul-mato-grossense tem grutas, cachoeiras, lagos, rios e muito verde, oferecendo experiências impressionantes, como flutuar ao lado de peixes e ver de perto araras, jacarés e até sucuris. Além disso, dá para praticar arvorismo em um cenário de tirar o fôlego

Divulgação Balneários de águas cálidas em Goiás

Goiás

Já em Goiás está o Rio Quente e seus inúmeros balneários de águas cálidas. Um complexo de hotéis garante muito conforto na estadia e atrações imperdíveis, como ecoparque, parque aquático, praia artificial, quadras de areia, escola de surfe e mais.

Região Nordeste

Divulgação Vista da praia em Salvador

Bahia

Arraial d’Ajuda, na Bahia, é um verdadeiro caldeirão cultural, com influências de vários lugares do mundo. O litoral garante mar calmo e cristalino, e o destino é indicado para quem procura sossego.

Também na Bahia está Imbassaí, a cerca de 90 quilômetros de Salvador. Suas praias são repletas de coqueiros e dunas. De quebra, o vilarejo é tranquilo, rústico, charmoso e possui muitas opções de restaurantes.

Rio Grande do Norte

No Rio Grande do Norte, as grandes estrelas são Pipa e o povoado de Tibau do Sul, cuja costa apresenta opções para todos os tipos de turistas. Mar calmo e raso para quem está com crianças, ondas para os surfistas, praias desertas e bares são algumas das atrações encontradas na região.

Pernambuco

Porto de Galinhas fica em Pernambuco e é um dos destinos mais populares do Nordeste. Além das praias de água quente, há diversas piscinas naturais deslumbrantes, onde é possível apreciar a vida marinha. É um lugar animado, principalmente no verão, quando recebe muitos turistas.

Região Norte

Tocantins

O Jalapão é outro importante destino de ecoturismo no Brasil. Localizado no Tocantins, é uma área grande que esbanja belezas naturais, como dunas, lagoas, cachoeiras e muito verde. O local é perfeito para quem curte aventura, trilhas, rapel e esportes radicais.

Divulgação Palácio da Justiça de Manaus

Amazonas

A última opção da lista é Manaus, a capital do Amazonas. Embora seja o ponto de partida para excursões pela Amazônia, a cidade conta com outras atrações, como o Teatro Amazonas e o Mercado Municipal, ideal para provar a comida local. Nos arredores, há o encontro dos rios Negro e Solimões, diversas aldeias indígenas e boas trilhas.

25 destinos naturais mais lindos do Brasil

Os destinos naturais mais lindos do Brasil contam com opções variadas, desde chapadas a praias espalhadas por diversos estados. Se você quer aproveitar as próximas férias em contato com a natureza, confira a lista que o Rota de Férias preparou com os 25 destinos naturais mais lindos do Brasil.