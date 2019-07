23/07/2019 | 13:00



O presidente da República, Jair Bolsonaro, parabenizou o novo primeiro-ministro do Reino Unido, o conservador Boris Johnson, pela nomeação pelo Partido Conservador. "Parabéns, Boris Johnson, eleito com o compromisso louvável de respeitar os desígnios do povo britânico", escreveu o presidente. "Conte com o Brasil na busca por livre comércio, na promoção da prosperidade para nossos povos e na defesa da liberdade e da democracia", concluiu Bolsonaro.