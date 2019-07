'Tivemos bom trimestre apesar de economia anêmica', diz presidente do Santander

23/07/2019 | 11:56



O presidente do Santander Brasil, Sergio Rial, afirmou que o banco teve um segundo trimestre bom a despeito de uma "economia anêmica". A trajetória dos nossos resultados continua em linha. O banco segue rentável, com crescimento de receitas apesar da economia anêmica", avaliou , em coletiva de imprensa nesta manhã de terça, 23.

Dentre os destaques de crescimento no primeiro semestre, conforme Rial, estão a financeira do banco, o consignado, com desconto em folha de pagamentos, agronegócios e cartões. "Temos muito interesse estratégico em continuar crescendo em cartões", acrescentou o executivo.

Ele disse ainda que espera que o banco permaneça com o melhor índice de eficiência do mercado. O indicador alcançou 39,4% nos primeiros seis meses, redução de 0,4 ponto porcentual (p.p.)em 12 meses. Em três meses, o índice se reduziu em 0,9 p.p., em seu menor patamar histórico.

O Santander Brasil anunciou nesta manhã lucro líquido gerencial, que não desconta o ágio de aquisições, de R$ 3,635 bilhões no segundo trimestre deste ano, cifra 20,16% maior que a de R$ 3,025 bilhões registradas um ano antes.