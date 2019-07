Empresários viram bola da vez na região

Raphael Rocha



23/07/2019 | 07:57



O PSDB se estrutura em duas cidades da região onde o partido passou por profunda reformulação: em Diadema e em Mauá. E um fator em comum une esse processo nos dois municípios. Dirigentes locais estão sondando empresários de sucesso em cada um dos municípios de olho na eleição do ano que vem. Em Diadema, Domingos Vitiello Ciryllo Netto, dono da fabricante de colchões Sanko Espumas, foi convidado a se filiar na legenda para concorrer à Prefeitura em 2020. Num primeiro momento, rechaçou a ideia. Porém, há insistência. Em Mauá, esta coluna até mostrou que José Roberto Lourencini, dono de rede de supermercado com nome da família, é cogitado para entrar na corrida eleitoral ao Paço. Lourencini é filiado ao PSDB mauaense – quase foi candidato a vice em 2012, mas desistiu – e já teria aceitado a missão, faltando apenas questões burocráticas relacionadas justamente ao empreendimento. O objetivo é mostrar que o tucanato dispõe de empresários com vontade de ajudar as cidades.

Presença

Durante cerimônia de entrega das medalhas Di Thiene no domingo pela manhã na Câmara de São Caetano, chamou atenção o fato de o chefe de Gabinete da Prefeitura, Bruno Vassari, estar entre as autoridades que condecoravam os 40 homenageados. Sua participação ativa fez aumentar a especulação de que ele pode ser candidato a vereador no ano que vem. Parlamentares comentavam até por qual partido Vassari seria postulante: o PL, liderado pelo deputado estadual Thiago Auricchio.

Projeção – 1

Ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho (PT) se reuniu na sexta-feira com o deputado federal Paulinho da Força (SD), cacique da Força Sindical. Selaram aliança eleitoral para o ano que vem, quando o petista deve tentar retornar ao cargo. Hoje o Solidariedade está na base do governo e tem os vereadores Ivan Silva e Fran Silva – ligados ao vice-prefeito Marcelo Lima (PSD) – na Câmara. O pacto entre Marinho e Paulinho força a dupla de parlamentares a trocar de legenda.

Projeção – 2

O anúncio da parceria foi faca de dois gumes para Luiz Marinho. Parte dos petistas elogiou o fato de Marinho ter captado legenda que hoje está no arco de aliados do prefeito Orlando Morando (PSDB). Outros lembram que Paulinho da Força votou a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em 2016. Por outro lado, o deputado federal foi contrário à reforma da Previdência no primeiro turno da discussão.

Mudança

Assessor de governo na Prefeitura de São Bernardo, o advogado Luiz Henrique Watanabe solicitou exoneração do cargo. Está próximo de assumir o posto do Poupatempo em São Bernardo.

Feijoada

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), e a deputada estadual Carla Morando (PSDB) estiveram no fim de semana em Campos do Jordão com o governador João Doria (PSDB). Almoçaram feijoada com o governador e aproveitaram para discutir políticas públicas para a região.