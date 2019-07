Indicação de Eduardo atrapalha PSL na região

Daniel Tossato



23/07/2019 | 06:23



A possível nomeação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL), filho do presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), para a Embaixada brasileira nos Estados Unidos deve atrasar os planos do PSL para a eleição do ano que vem no Grande ABC. O prognóstico foi feito ao menos por duas lideranças do partido na região.

Deputado estadual eleito por São Bernardo, Coronel Nishikawa (PSL) afirmou que a indicação do filho de Bolsonaro como embaixador já causa reflexos no cronograma da sigla para a seleção de nomes para a corrida eleitoral do ano que vem. O filho “número 03”, como também é conhecido Eduardo Bolsonaro, é presidente estadual da agremiação.

“A nomeação de Eduardo (para a Embaixada) atrasou um pouco a situação da escolha de possíveis nomes para a eleição do ano que vem aqui em São Bernardo. A intenção ainda é sugerir nomes para as sete cidades”, disse Nishikawa.

Ainda que não haja definição dos quadros que podem concorrer na eleição no ano que vem, Nishikawa avisou não ter interesse em disputar o Executivo. Desde que foi eleito, porém, o nome do deputado estadual está entre os cotados para o pleito. “Não tenho interesse, até porque tenho um mandato de quatro anos para cumprir”, definiu Nishikawa.

Além da iminente nomeação de Eduardo Bolsonaro, o deputado estadual declarou que a situação no diretório do PSL em São Bernardo era “bagunçada” e que isso também prejudicou as movimentações da sigla. “Tentei arrumar o partido, mas a situação era complicada. Acabei me dedicando mais ao meu mandato.”

Já para a liderança do PSL em Santo André, Régis Gomes, a situação da legenda, caso Eduardo siga para a Embaixada, pode sofrer uma mudança ainda mais profunda, já que Gomes acredita que o deputado federal Junior Bozzella (PSL-SP) tem condições reais de assumir o comando do diretório estadual do partido.

“(Junior) Bozzella é de um grupo diferente do de Eduardo Bolsonaro. Ele realmente tem um projeto para o partido. Por isso, caso ele assuma o diretório estadual, as coisas podem mudar muito em Santo André”, avaliou Gomes. O deputado estadual Gil Diniz (PSL), vice na chapa de Eduardo Bolsonaro, também é um dos cotados para assumir a presidência do PSL no Estado de São Paulo. Mas a ala bolsonarista tende a brigar para voltar a indicar quadro próprio para dirigir a executiva.