Halloween da Universal terá labirintos de Os Caça-Fantasmas

Redação



22/07/2019 | 18:18

Pela primeira vez, o Halloween da Universal terá labirintos inspirados no filme clássico da Sony Pictures, Ghostbusters (“Os Caça-Fantasmas”). A edição deste ano do “Halloween Horror Nights” no Universal Orlando Resort e Universal Studios Hollywood terá cenas, personagens e espíritos sobrenaturais de um dos filmes mais icônicos da cultura pop, em labirintos imersivos baseados no clássico de 1984, a partir de setembro.

Halloween da Universal

Ghostbusters entreteve gerações com a história, ao mesmo tempo cômica e assustadora, de quatro investigadores paranormais, em sua missão de impedir que ameaças sobrenaturais criassem o caos pela cidade de Nova Iorque. Ao mesmo tempo em que o filme celebra seu 35º aniversário, os visitantes terão a oportunidade de vivenciar a ação e as aterrorizantes ameaças vistas no filme de sucesso, que ganha vida no “Halloween Horror Nights”.

Em cada labirinto, os visitantes seguirão os passos dos Caça-Fantasmas – Peter, Ray, Egon e Winston – assim que eles se aventuram nas cenas artisticamente recriadas do filme, incluindo o quartel-general, a biblioteca pública de Nova York e o templo de Gozer, enquanto um exército de espíritos macabros, espectros hediondos e fantasmas que gotejam ectoplasma atacam de todos os cantos.

Assim que mergulham mais profundamente no labirinto, os visitantes ficarão cara-a-cara com uma variedade de criaturas paranormais, do voraz Geleia ao poderoso Gozer e sua principal forma destruidora – Stay Puff, o homem de Marshmallow, para desbravar os espíritos demoníacos e sobreviver à noite.

O “Halloween Horror Nights” começa na sexta-feira, 6 de setembro, em Orlando, e na sexta-feira, 13 de setembro, em Hollywood.

Parques dos EUA

