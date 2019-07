Destinos para quem gosta de jogar poker

Redação



22/07/2019 | 11:18

O poker é um esporte que vem crescendo no mundo todo em popularidade, não só entre pessoas que gostam de jogar online, como também em casinos físicos. No Brasil é proibido a existência de casinos físicos, por isso, os jogadores tendem a jogarem mais online. como no 888 Poker.

Mas, para os verdadeiros fãs do esporte, a experiência de uma verdadeira mesa de poker é insubstituível. Dessa maneira, eles tendem a viajar para os melhores destinos turísticos para quem gosta de jogos de cartas. Veja os melhores:

1. Las Vegas, Nevada, Estados Unidos

Las Vegas é considerada a capital mundial do entretenimento adulto, já que as leis são totalmente liberadas para que os seus visitantes possam realizar praticamente todos os seus desejos, seja jogar poker por 24 horas, por exemplo, ou até mesmo se casar. Há também uma grande variedade de hotéis com casinos, que podem agradar os mais variados bolsos e gostos. A cidade também é sede do campeonato mais importante de poker do mundo, o qual pode ser uma boa oportunidade para encontrar os maiores jogadores de poker da realidade e ver os profissionais em ação.

2. Macau, China

Este local é conhecido como a Las Vegas Chinesa. Por isso, entra em segundo lugar nessa lista. A cidade é interessante tanto para quem adora jogar poker como para quem gosta de turistar de uma maneira geral, já que tem muito a oferecer. Um ponto bastante interessante é que ela foi colônia portuguesa por mais de 300 anos e, dessa maneira, várias das suas regiões e ruas apresentam nomes portugueses.

3. Atlantic City, Nova Jersey, Estados Unidos

Atlantic City é uma ótima opção para quem está viajando para Nova York. Atualmente, a cidade não tem o mesmo glamour que já teve, mas é uma excelente alternativa para quem quer jogar poker legalmente nos Estados Unidos enquanto visitando a Costa Leste. A cidade também é bastante acessível e oferece diversos hotéis cassinos.

4. Monte Carlo, Mônaco

Um destino mais caro, mas que oferece uma viagem inesquecível. A cidade abriga o maior torneio europeu de poker, conhecido como a Grande Final do EPT, e também atrai várias celebridades. Um dos melhores cassinos da cidade é Casino of Monte Carlo, que já foi personagem de vários filmes de James Bond. Além de jogar, dá para passear pela orla e ainda passar um dia na praia.

5: Ciudad Del Leste (CDE), Paraguai

Um destino mais perto do Brasil e bem mais acessível. A cidade tem fronteira não só com o Brasil, mas também com a Argentina. Ali, é possível encontrar dois principais casinos, o Gran Casino Paraná e o Gran Casino Itaipu, com os mais diferentes jogos e também excelentes restaurantes e bares com música ao vivo. Quem mora perto só precisa cruzar a Ponte da Amizade após às 20h.

6. San José, Costa Rica

A Costa Rica é um país conhecido pelos seus inúmeros resorts ecológicos, mas em San Jose é possível também encontrar excelentes opções de cassinos. A cidade faz parte de um importante campeonato de poker. Lá, dá para fazer turismo ecológico durante o dia e ir apostar à noite. De quebra, é possível observar vulcões, cachoeiras e jardins cheios de orquídeas raras.

7. Nassau Paradise Island, Bahamas

Este é outro destino que recebe um importante campeonato de poker. A região é cheia de resorts com o melhor do entretenimento, oferecendo uma longa lista de passeios e de atrações turísticas. O cassino mais importante da região é o Atlantis Casino, considerado um dos maiores de todo o Caribe, com mais de 700 máquinas de slots e 85 mesas de jogos. Ele também recebe eventos e campeonatos.

8. Curaçao, Caribe

Esta é a maior ilha dentro do arquipélago das Antilhas Holandesas, no Caribe. A ilha tem mais de 30 praias, com excelentes águas para se banhar, e diversos cassinos. Seu grande diferencial é estar fora da rota dos furacões e poder ser visitada em qualquer época do ano sem riscos de desastres naturais. A melhor época é durante os meses de novembro e de março. Já o melhor cassino da cidade é chamado Carnaval Casino Curaçao. Ele tem os maiores prêmios em dinheiro e as melhores tecnologias do mundo de apostas.