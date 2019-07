Com contas reprovadas, Saulo projeta se lançar candidato ao Paço

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



22/07/2019 | 07:00



Ex-prefeito de Ribeirão Pires, Saulo Benevides (MDB) admitiu que pensa em se lançar candidato ao Paço no ano que vem. O emedebista avisou que o primeiro passo será trocar de legenda para participar da eleição.

“Eu ainda estou montando o grupo (político) para juntar os nomes que poderão me apoiar. E ainda falta definir por qual legenda poderei concorrer, já que a única certeza é que, pelo MDB, não participarei das eleições”, alegou Saulo.

Apesar do desejo, Saulo tem um grande obstáculo pela frente, já que o Legislativo de Ribeirão Pires manteve parecer contrário do TCE (Tribunal de Contas do Estado) e rejeitou a contabilidade do exercício de 2014 do ex-prefeito, em novembro do ano passado. Foram 12 votos que endossaram parecer da Corte, apenas quatro contrários e uma abstenção. Com essa situação, o ex-prefeito pode ficar inelegível, podendo ser enquadrado na Lei da Ficha Limpa – a legislação diz que estão inaptos ao voto, por oito anos, condenados por órgão colegiado.

“Sobre essa situação (das contas reprovadas), meu advogado me disse que poderei concorrer mesmo assim já que não houve dolo da minha parte. Eu entendo que posso ser candidato”, sustentou o ex-chefe do Executivo.

À época, o tribunal identificou série de irregularidade nas contas de 2014 do ex-prefeito, entre elas alto índice de deficit orçamentário (quando a Prefeitura gasta mais do que arrecada).

Outra dificuldade a ser enfrentada pelo ex-prefeito é recall político. Ele, quando tentou a reeleição, em 2016, ficou apenas em sexto lugar, obtendo 1.616 votos.