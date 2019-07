Helô Pinheiro encanta ao postar uma homenagem de aniversário à neta, Rafinha Justus

21/07/2019 | 12:11



Este domingo é dia de festa para Rafaela Justus, que completa dez anos de idade! E para deixar a data ainda mais especial, sua avó Helô Pinheiro resolveu postar uma retrospectiva para lá de fofa nas redes sociais para celebrar a chegada de mais um ano de vida de sua neta!

No vídeo em questão, é possível ver vários registros de Rafinha acompanhada da família em diversas ocasiões: em uma sessão de fotos com sua mãe quando ainda era bebê, no casamento de Ticiane Pinheiro com César Tralli, passeando com a família e até andando de helicóptero!

Na legenda da publicação, sua vovó se derreteu e escreveu a seguinte mensagem:

Rafinha, que você com sua luz própria ilumine sua vida. Amor exagerado de seus avós Helô, Fernando e tio Fefe. FELICIDADES! Parabéns! Klifty preparou esse vídeo desejando tudo de melhor para você!

Nos comentários da postagem, vários seguidores resolveram deixar mensagens fofas, como estas abaixo:

Parabéns, Rafinha!

Que lindo, Helô! Parabéns! Família linda!

Parabéns sua linda!

Apesar de o aniversário de Rafa ser neste domingo, dia 21, sua mãe resolveu antecipar a comemoração porque a pequena está viajando. Mas isso não significa que a família não iria se derreter nas redes sociais. Além de Helô, Tici postou um Stories com uma foto das duas e escreveu nele o seguinte:

Parabéns filhinha! Tudo de melhor sempre! Te amo!