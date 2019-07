Região reúne 480 chances de emprego

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



22/07/2019 | 07:11



Nesta semana, o Grande ABC dispõe de 480 oportunidades nos centros públicos municipais e na agência de recrutamento Luandre, que possui unidade em Santo André. Destaque fica por conta da quantidade de postos voltados a PCDs (Pessoas Com Deficiência): 49.

A maior parte das vagas, 210, está na Luandre. São exemplos as de enfermeiro do trabalho, de R$ 5.000 a R$ 6.000; técnico de segurança do trabalho, entre R$ 4.000 e R$ 5.000; e analista de inteligência comercial, de R$ 3.000 a R$ 4.000. Interessados devem acessar o site www.luandre.com.br.

A CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo conta com 100 postos de trabalho. A maioria é para atuar como motorista carreteiro (20), mas há também chances voltadas a técnico eletrônico (três), soldador (duas), operador de caldeira (duas) e operador de perfiladeira (duas). Além disso, há 32 para PCDs, sendo 15 para vigilante e dez para monitor de prevenção de perdas.

Na mesma cidade, a operadora de logística e entrega Flash Courier está com cinco posições em aberto para PCDs, para os cargos de assistentes operacional e administrativo, Os salários vão de R$ 1.300 a R$ 1.744 mais benefícios, e é preciso ter ensino médio completo e conhecimento em informática. Currículos devem ser enviados para aniele.toledo@flashcourier.com.br.



Em São Caetano, o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) oferece 74 oportunidades. Do total, 60 são para conferente de mercadoria, dez para operador de telemarketing, três para promotor de vendas e uma para auxiliar de manutenção predial.

O CPETR (Centros Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André disponibiliza 70 postos, a exemplo de 52 para auxiliar de limpeza, três para bombeiro civil e dois para auxiliar administrativo PCD.

Em Mauá, o CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) dispõe de 21 vagas, sendo dez para auxiliar de limpeza reservadas para PCDs. Além disso, há uma para médico veterinário e outra para topógrafo.