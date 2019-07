Cantor Bryan Adams vem ao Brasil em outubro

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



22/07/2019 | 07:00



Veterano do cenário pop rock, o cantor, guitarrista e compositor canadense Bryan Adams tem agenda confirmada no Brasil. Ele se apresenta em São Paulo, no Allianz Parque (Av. Francisco Matarazzo, 1.705), dia 18 de outubro.

Dono de sucessos como (Everything I Do) I Do It For You e Summer Of ’69, ele aproveita para mostrar ao público as faixas de seu novo disco, Shine a Light, lançado em março.

As entradas custam de R$ 150 a R$ 720 e podem ser compradas a partir de hoje pelo site www.livepass.com.br. Além de São Paulo ele faz show no Rio de Janeiro, no Jeunesse Arena, no dia 19 de outubro.