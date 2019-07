Ilha da Madeira: conheça Funchal como os locais

Redação



19/07/2019 | 14:18

Durante as viagens, conhecer os pontos turísticos mais famosos é sempre importante. Entretanto, para os turistas que desejam ter uma experiência diferente no país, sair um pouco da rota tradicional é uma ótima opção. A dica é visitar ambientes frequentados pelos moradores locais e descobrir mais sobre como eles vivem e o que gostam de fazer. Na Ilha da Madeira, em Portugal, existem diversos restaurantes premiados e excelentes bares e cafés. Confira quais deles são os preferidos entre os madeirenses e conheça Funchal como os locais.

Conheça Funchal como os locais

Barreirinha Bar Café

Este mirante de frente para o mar é uma ótima opção para ver o pôr do sol e acompanhar os navios de cruzeiro chegando e saindo da ilha. Enquanto desfrutam da paisagem magnífica, os visitantes podem apreciar música ao vivo e provar a poncha, famosa bebida local feito com aguardente, mel e limão.

Mercearia Dona Mécia

A Mercearia Dona Mécia serve iguarias e petiscos deliciosos. O espaço fica em uma charmosa rua de paralelepípedos, onde os madeirenses vão para relaxar. É uma ótima opção para passar as tardes ao ar livre. Vale provar a limonada da casa.

Cais da Ribeira

Com uma vista privilegiada, os dois bares com esse nome são ótimas opções para aproveitar o fim de tarde. Com mesas ao ar livre, os espaços servem café e snacks e promovem shows ao vivo.

Riso Risottoria del Mundo

Com vista para o mar, este restaurante tem um menu com típicos madeirenses. O cardápio é focado em diferentes tipos de arroz, como risotos, arroz de marisco ou arroz de pato. O ingrediente também faz parte das sobremesas, entre elas o pudim de arroz e o arroz thai com leite de coco e manga.

Mini Eco Bar

O Mini Eco Bar é onde os moradores da ilha curtem as noites. O local é bem pequeno, então a dica é chegar cedo. Ele oferece deliciosos drinques enquanto os DJs animam a pista de dança. O gênero musical varia de acordo com o artista da noite.

