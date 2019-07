Com dores na coxa direita, Ralf deve desfalcar Corinthians contra o Flamengo

19/07/2019 | 11:50



O Corinthians deve ter uma baixa para a partida contra o Flamengo. Nesta sexta-feira, o volante Ralf ficou de fora da atividade no CT Joaquim Grava, em São Paulo, por causa de dores na coxa direita e a tendência é que desfalque a equipe neste domingo, às 16 horas, na Arena Corinthians, na capital paulista, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Fábio Carille realizou uma atividade tática na manhã desta sexta-feira com os titulares e Gabriel entrou na vaga no meio de campo. O restante do time foi o mesmo que venceu o CSA por 1 a 0 na rodada anterior.

Quem também ficou de fora do treino, mais uma vez, foi o centroavante Gustavo. Liberado pelo departamento médico na semana passada, ele voltou a sentir dores na coxa e não foi a campo nesta sexta-feira. O volante Ramiro já está plenamente recuperado e participou normalmente do treinamento.

O lateral-esquerdo Danilo Avelar conversou com os jornalistas após a atividade. O jogador foi contratado em definitivo junto ao Torino, da Itália, e assinou contrato na última quinta-feira por três temporadas. Além de comemorar a possibilidade de seguir no clube por um longo período, ele comentou a alteração na equipe para a partida do Brasileirão.

"Acredito que não muda (taticamente). Quem entrar estará preparado. O elenco tem 28 jogadores de qualidade. Se for mesmo o Gabriel, vai corresponder à altura", disse.

O Flamengo vem de eliminação na Copa Brasil. Caiu nas quartas de final, nos pênaltis, diante do Athletico-PR. Danilo Avelar espera que o Corinthians aproveite essa queda do adversário para embalar na competição. "Acho que tem dois lados. Tem o fato que deixa o time mais em alerta nas outras competições. Tem o fator emocional abalado por sair de uma competição importante como a Copa do Brasil", comentou.