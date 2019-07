No dia do futebol, o Saad...

Ademir Médici



O calendário marca: hoje é o Dia Nacional do Futebol, data celebrada desde 1976 em homenagem ao time mais antigo do País em atividade, o Sport Club Rio Grande, fundado em 19 de julho de 1900.

E se o Rio Grande deixar o futebol, outra data deveria ser escolhida para homenagear o futebol brasileiro? Este foi um dos temas abordado sábado, na reunião mensal do Memofut (Grupo Literatura e Memória do Futebol), a cargo de um craque: Alexandre Andolpho Silva.

Enquanto isso, Memória recebe um livro básico: “Almanaque do Saad Esporte Clube: 1961-1992”, de Julio Bovi Diogo, Renato Donisete Pinto e Rodolfo Pedro Stella Jr. Em 162 páginas, todos os jogos de um time que, certa noite, chegou atrasado à Vila Belmiro e meteu 3 a 1 no Santos do Rei Pelé.

Este e outros jogos estão no “Almanaque do Saad”, juntamente com o histórico do clube pensado e idealizado pelo presidente Felício José Saad.

Escrevem os autores: “Fruto de uma visão de futebol empresa na década de 60, quando nem se imaginava o que seria isso, seu idealizador, o Sr. Felício José Saad, ficou marcado na história do futebol paulista como um dos principais dirigentes de nossa história”.

Verdade. Sendo assim, o Saad, nascido em São Caetano em 28 de abril de 1961, ganha um livro para ser lido e consultado, o que Memória fará – e informará.

Além da música, a dança italiana



12º Encontro de Corais de São Bernardo

Realização: Circulo Italiano de Toscana de Riacho Grande

Quando: domingo, dia 21, às 16h

Local: Teatro Lauro Gomes, em Rudge Ramos

Participação: Bicchiere d’Oro, Infanto-Juvenil de São Bernardo e mais três corais do Interior de São Paulo

Diário há 30 anos

Quarta-feira, 19 de julho de 1989 – ano 32, edição 7121

Manchete – Vacinação paga contra meningite está suspensa por ordem de Brasília.

São Bernardo – Prefeitura aciona loteamentos irregulares. Área de mananciais é a mais visada.

São Caetano – Prefeitura tem planos para reurbanizar áreas comerciais.



Política – Telespectadores não viram o momento mais quente do debate dos presidenciais na Band. No intervalo, houve bate-boca entre Ronaldo Caiado (PSD), líder da UDR, e Leonel Brizola (PDT).



Economia – Cofap fornecerá componentes para motor à Volkswagen alemã.

Polícia – Quadrilha detida no bairro Baeta Neves roubava carros por encomenda.

Em 19 de julho de...

1914 – Professor Áureo Cruz nasce em São Sebastião da Grama, interior de São Paulo. Uma carreira cristalizada em São Bernardo, onde exerceu várias funções, entre as quais a de diretor do Grupo Escolar Maria Iracema Munhoz e delegado de Ensino. Hoje é nome de escola no bairro Alves Dias.

1919 – Do noticiário do Correio Paulistano: Rio, 18 – Epitácio Pessoa, presidente eleito do Brasil, desembarca na Paraíba, da viagem iniciada em Nova York.

NOTA – Epitácio Pessoa vencera a corrida a presidente da República sem estar no País e enfrentando a força de Ruy Barbosa. Agora era aguardar pela sua posse.

- Do noticiário do Estadão: Paris, 18 (UP) – Em vista de terem os alemães feito um acordo sobre o fornecimento de trabalhadores para a reconstrução das regiões devastadas durante a guerra, na França foram iniciados os trabalhos para conseguir 500 mil homens que serão empregados nesta tarefa.

1959 – Terminada a construção da ponte sobre o Rio Tamanduateí interligando a Rua Ibitirama, em São Paulo, e a Rua Mariano Pamplona, no bairro Fundação, em São Caetano.

1969 – Dois cursinhos de Santo André anunciam computação eletrônica na correção de provas e exames simulados: Vestibulares Ciências e Letras e Singular, dos diretores Alexandre Takara e Paulo Roberto De Francisco.

- Inaugurada a feira livre do Jardim Beatriz, em São Bernardo.

1974 – Sai da linha de montagem de motores da fábrica de Santo André da Chrysler Corporation o 100milº motor Dodge V-8 produzido pela empresa. A fabricação foi iniciada em maio de 1969.

Santos do Dia

- Arsênio (354-450). Nascido em Roma, foi um dos mais conhecidos eremitas do Egito, sendo considerado um dos "Padres do deserto".

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 19 de julho:



- Em São Paulo, Turiúba. Elevado a município em 1959, quando se separa de Buritama.

- Na Bahia, Abaré, Boa Vista do Tupim, Canápolis, Crisópolis, Ipecaetá, Mascote, Riachão das Neves, Teolândia e Wenceslau Guimarães

- No Ceará, Assaré

- Em Pernambuco, Barreiros

- Em Santa Catarina, Bom Jesus, Bom Jesus do Oeste, Entre Rios, Jupiá, Penha, Praia Grande, Saltinho, Santa Terezinha do Progresso, São Bernardinho e São João Batista

- No Rio Grande do Sul, Encruzilhada do Sul

- Em Minas Gerais, Jacuí

- Em Goiás, Novo Gama e Posse

- No Maranhão, Santana do Maranhão

- No Mato Grosso, União do Sul[

