Ludmilla surpreende após dizer que odeia seu peso e encanta com foto sensual da namorada

18/07/2019 | 16:10



Quem vê Ludmilla se apresentando de forma tão confiante e não tendo problema em exibir suas curvas, nem imagina que ela é bem gente como a gente e também tem inseguranças. A cantora foi convidada para o canal de Matheus Mazzafera no YouTube e lá surpreendeu ao fazer algumas confissões sobre si mesma. Ela contou, por exemplo, o que mais odeia em seu corpo:

- Meu peso, eu tenho 75 quilos.

Em formato pingue-pongue, ela também confessou que ainda vai conhecer a Beyoncé e que se pudesse voltar no tempo, seria mais seleta em relação as pessoas que estão a sua volta:

- Eu não seria amiga de várias pessoas que eu conheci.

É claro que não dá para não pensar na funkeira e não mencionar sua parceira com Anitta e Snoopy Dogg no hit Onda Diferente. Além de ter respondido algumas curiosidades, no vídeo ela também contou que foi ela quem escreveu a música e que a canção existe há mais de um ano! Sobre sua relação com Anitta, ela foi fofa e demonstrou muita admiração:

- A Anitta é muito boa e muito inteligente. Beijo rainha do Brasil.

Fora do campo profissional, a vida da cantora também está a todo o vapor! Depois que assumiu o romance com sua dançarina Brunna Gonçalves, as duas constantemente se derretem uma pela outra nas redes sociais! Na noite da última quarta-feira, dia 17, não foi diferente e a cantora postou em seus Stories uma foto em que sua amada aparece com um short jeans curtinhos que revela um pouco do bumbum. Na legenda da imagem, ela ainda se declarou dizendo:

Ô, sorte!

Realmente, 2019 está sendo um baita de um ano para a funkeira, né?