Os 32 anos da Vila São Pedro

Ademir Médici



18/07/2019 | 07:00



A Vila São Pedro, em São Bernardo, tem a idade da página Memória, com uma diferença de poucos dias: Memória nasceu em 2 de setembro de 1987, o bairro em 29 de junho daquele ano, Dia de São Pedro e São Paulo. Portanto, 32 anos completados que a transformaram numa verdadeira cidade.

A população aproxima-se dos 60 mil habitantes. Comércio diversificado. Religiosidade a abranger boa parte das crenças. Uma indústria artesanal formada por costureiras que produzem lingeries e outros costumes vendidos em vias como a Rua 25 de Março e a Rua José Paulino, em São Paulo.

Com esses predicados, a Vila São Pedro é a atração desta semana no programa <CF160>Memória na TV</CF>, com três entrevistados, representantes do Conselho Popular do bairro.

“A festa de aniversário da Vila São Pedro é sempre no domingo após o dia 29 de junho. Este ano, cinco dias antes, a Prefeitura proibiu a realização”, revela Joaquim José de Oliveira, presidente do Conselho Popular.

“Todas as profissões que você procura tem lá. Uma moça é estudante de engenharia aeroespacial”, emenda Raimundo de Carvalho.

“Cada pedacinho desta região tem uma história a ser contada, de onde vieram todos os moradores”, relata Angela Alves, a Angela Mulher da Paz.

E é verdade: Angela é de Boa Viagem, no Ceará; Raimundo de Oeiras, no Piauí; Joaquim, mineiro de Governador Valadares. Um dos primeiros padres da Paróquia São Pedro é argentino.

Vila São Pedro tem parteira, professora, benzedeira, advogado. Um fotógrafo, Frank, documenta a evolução do bairro. Não faltam os metalúrgicos. Os 32 anos mereceram sessão solene na Câmara Municipal, organizada por vereador do bairro, o Gordo da Adega, de ala política mais próxima ao prefeito.

Uma pena que as disputas políticas tenham determinado a não realização da festa dos 32 anos no bairro. O forró e o pagode não rolaram neste ano. Em outros anos, nomes como Dudu Nobre ali se apresentaram.

Sem a festa, a celebração ficou por conta da entrevista gravada no DGABC TV. Assistam. E vejam a nossa manifestação, para que outros bairros do Grande ABC se preocupem com a construção da sua história, a exemplo do que faz a Vila São Pedro.



MEMÓRIA NA TV

Os 32 anos da Vila São Pedro

Entrevistados: Joaquim José de Oliveira, Raimundo de Carvalho e Angela Mulher da Paz

No ar pelo Diário Online: www.dgabc.com.br



12º Encontro de Corais de São Bernardo



Realização: Circulo Italiano de Toscana de Riacho Grande

Quando: domingo, dia 21, às 16h

Local: Teatro Lauro Gomes, no Rudge Ramos

Participação: Bicchiere d’Oro, Infanto Juvenil de São Bernardo e mais três corais do Interior de São Paulo

Diário há 30 anos

Terça-feira, 18 de julho de 1989 – ano 32, edição 7120



Grande ABC – Os prefeitos resolveram unir esforços para que os Conselhos Municipais de Defesa Civil trabalhem de forma integrada dentro de um plano de ajuda mútua.

Tragédia – Um barco da Eletropaulo, lotado de passageiros, naufraga quando substituía a balsa na Represa Billings. Um passageiro morreu, outro está desaparecido.

Copa América – Brasil campeão: 1 a 0 sobre o Uruguai, gol de Romário no Maracanã.

Em 18 de julho de...

1919 – Do noticiário do Estadão: pela primeira vez na história foi empregado o aeroplano para transportar malas diplomáticas entre um governo e suas embaixadas.

O tenente Roget partiu de Paris para Amsterdam levando documentos diplomáticos da embaixada holandesa para o governo de Haia, percorrendo distância de 350 milhas.

Do noticiário do Correio Paulistano: Montevidéu, 16 – Tem sido objeto de forte queixa o ato do visitador apostólico Johanesmann, censurando os bailados russos e proibindo os católicos que a eles assistam.

1924 – Revolução em São Paulo. Manchete do Estadão: o bombardeiro da cidade, Associação Comercial e os acontecimentos; o programa político dos revolucionários; os combates nos últimos dias.

Ontem, o 13º dia: um disparo caiu sobre um teatro, transformado em abrigo, produzindo numerosas vítimas entre os abrigados.

1929 – A Estação de Santo André ganha o atual nome – até então era Estação de São Bernardo.



Hoje

- Dia Nacional do Trovador. Data escolhida para homenagear o dia do nascimento de Luiz Otávio, pseudônimo de Gilson de Castro, fundador e presidente perpétuo da União Brasileira de Trovadores.

Santos do Dia

- Arnolfo de Metz. Viveu em Gália (França) entre os anos de 582 e 641. Foi bispo de Metz. Deixou o bispado para dedicar-se, apenas, às orações, à penitência e à caridade no resto dos seus dias.