Babichak pede exoneração do governo Alaíde

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



17/07/2019 | 16:14



O advogado Rogério Babichak pediu exoneração do cargo de secretário de Assuntos Jurídicos do governo da prefeita de Mauá, Alaíde Damo (MDB). A carta de desligamento foi entregue nesta quarta-feira (17).

O Diário apurou que Babichak optou pela saída da administração da emedebista após ser alvo de críticas de pessoas com livre trânsito no gabinete da prefeita. Seu substituto ainda não foi definido.

Babichak chegou à Prefeitura de Mauá em março de 2017, ainda na gestão do prefeito cassado Atila Jacomussi (PSB). Continuou no Paço quando o socialista foi preso, em maio, e depois em dezembro do ano passado. Com o impeachment de Atila, ele se tornou um dos principais secretários do governo Alaíde.

Procurado, Babichak não foi localizado até o momento para repercutir a situação.