Phelipe Siani explica motivo de ter pedido demissão da TV Globo

17/07/2019 | 15:45



O repórter Phelipe Siani publicou um vídeo em seu Instagram na noite de terça-feira, 16, explicando os motivos de seu pedido de demissão da da TV Globo, anunciado no último sábado, 13.

"Eu saí porque a gente precisa se desafiar sempre a fazer coisas novas na vida da gente. Eu sempre tive essa máxima. Decidi que estava na hora de explorar outros universos. Pedir demissão depois de muito tempo não foi fácil, não foi uma decisão tranquila.", contou Siani.

Em outro momento, continuou: "Avaliei que estava na hora de, também, testar outras coisas. Eu sou muito inquieto, precisava desbravar coisas novas. Obrigado, de verdade, por todo o apoio que vocês estão me dando. Vamos respirar novos ares."

Ao falar sobre seus planos para o futuro, porém, Phelipe desconversou: "Tem muita coisa para ser feita, mesmo. Tô muito feliz. Muito em paz, muito leve. Foi uma decisão muito pensada. É isso."

"Foi muito, muito difícil dar tchau. Foi muito difícil ir embora. Não consegui nem me despedir direito dos meus colegas. Preferi depois encontrar todos eles e falar sobre a vida", garantiu, sobre sua despedida da emissora.

As polêmicas de Phelipe Siani

Phelipe Siani também aproveitou a oportunidade para falar sobre algumas polêmicas envolvendo seu nome que foram veiculadas em alguns sites e nas redes sociais ao longo dos últimos anos.

"Já inventaram várias histórias... Que eu dei 'piti' na redação porque supostamente uma matéria minha não teria ido para o ar num determinado telejornal, já inventaram muita coisa da Mari Palma, sua namorada, que ela é extremamente arrogante, que toma café da manhã de óculos escuros risos... São coisas que às vezes a gente dá risada, e tem gente que acredita", afirmou.

Entre os boatos citados por Siani, estão a sua passagem pela reportagem do Globo Rural: "Foi muito maluco porque num dia eu recebi a notícia dessa espécie de promoção, que é você estar apto a fazer o Globo Rural, que são matérias mais longas, de 15 minutos, que você mesmo edita, e no outro dia saiu uma notícia dizendo que eu tinha sido 'rebaixado' para o Globo Rural."

Durante o vídeo, o jornalista fez questão de ressaltar também o lado positivo de sua passagem na TV Globo: "Sou absolutamente grato aos grandes profissionais com quem eu trabalhei lá dentro. Na minha opinião, os melhores profissionais de televisão do Brasil, que me ensinaram, basicamente, tudo que eu sei."

"A TV Globo me trouxe muita experiência, muitos amigos, muitos cabelos brancos, alguns quilos a mais. Foi dentro da TV Globo que eu encontrei o amor da minha vida. Me transformou no profissional que eu sou hoje."

Por fim, Phelipe Siani corrigiu algumas informações a seu respeito. Ele afirmou ter nascido no Rio de Janeiro, em 27 de setembro de 1984, e que não é verdade que eu pediu demissão em um grupo de Whatsapp de jornalistas da emissora. "Obviamente eu jamais iria anunciar minha demissão em um grupo de WhatsApp."

Confira a íntegra do vídeo publicado por Phelipe Siani abaixo: