Massa de ar polar derruba temperatura no Grande ABC

Da Redação



17/07/2019 | 07:00



O Grande ABC está sob influência de nova massa de ar frio de origem polar desde ontem. Embora essa frente fria tenha menor intensidade do que a registrada entre os dias 5 e 10 de julho, derrubará os termômetros e será acompanhada por chuva fraca e isolada até amanhã, quando as temperaturas deverão voltar a subir gradativamente.

Conforme o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) do Grande ABC, a quarta-feira começará com madrugada gelada – a mínima prevista é de 8°C. Durante a tarde, o sol deverá brilhar entre nuvens e há chances de chuva fraca isolada durante a madrugada e início da manhã. Apesar do sol, a temperatura à tarde não se elevará – a máxima prevista é de 17°C.

Diferentemente da frente fria do início do mês, quando as temperaturas mínimas chegaram a 7°C e as máximas não passaram dos 15°C, desta vez, o centro da massa de ar frio polar que chegou ao Sul do Brasil vai se deslocar rapidamente para o mar, o que reduz o seu poder de resfriamento sobre o continente. Além de menos intenso, o ar polar também será mais úmido em São Paulo.

A expectativa é a de que o sol volte a aparecer no Grande ABC a partir de amanhã, quando será eliminada a previsão de chuva, e as temperaturas começarão a subir gradativamente.

A meteorologia ainda prevê a passagem de outra massa de ar frio – vinda do Sul do País – a partir da próxima semana. No entanto, o resfriamento em São Paulo também deverá ser menor do que o observado entre 5 e 10 de julho, quando pelo menos seis pessoas morreram no Estado, sendo uma no Grande ABC.