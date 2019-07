3 hotéis para aproveitar durante o inverno

Redação



A estação mais fria do ano finalmente chegou. Quem ainda não escolheu a melhor maneira de se aquecer durante o período pode conferir algumas opções de hotéis para aproveitar durante o inverno e curtir bem aquecido ao lado da pessoa amada. Os locais oferecem desde lareira privativa até piscina particular de ardósia aquecida.

Hotéis para aproveitar durante o inverno

Cristalino Lodge, Alta Floresta – MT

Divulgação Lareira em hotel no Mato Grosso

Para quem quer trocar o conforto do sofá por uma experiência totalmente nova e imersiva no meio da Floresta Amazônica, o Cristalino Lodge, em Alta Floresta, no Mato Grosso, oferece a oportunidade de se reconectar com a natureza. Durante a noite, é possível se aquecer em uma fogueira no centro de um deck flutuante.

A experiência, aliás, se torna ainda mais atrativa ao observar o rico e encantador bioma que envolve o hotel, os sons da vida selvagem entre as árvores e, claro, o exuberante céu estrelado da Amazônia.

Botanique Hotel & SPA

Divulgação Vista do quarto de hotel

No Triângulo das Serras, confluência entre Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí e Campos do Jordão, conquista viajantes com suas temperaturas amenas. O clima fresco da região montanhosa é perfeito para curtir as muitas opções que o Botanique oferece para se aquecer. Uma lareira na entrada da casa sede do hotel já deixa isso evidente.

Nas acomodações, lareiras individuais, um enxoval perfeito com mantas e um bom livro aquecem o corpo e a mente. O ponto alto fica por conta da piscina aquecida (35º) de ardósia chocolate no jardim privativo – contraste perfeito com a temperatura gelada da mata no entorno.

Fazenda Capoava, Itu – SP

Divulgação Hotel para se hospedar fora de São Paulo

Fora da capital paulista, a dica é a Fazenda Capoava, que é ideal para fugir do agito da cidade e curtir o delicioso clima interiorano. O destaque fica por conta das lareiras privativas, instaladas em quase todos os chalés da propriedade. Uma sugestão é aproveitar o calor proporcionado pela lenha para degustar alguns rótulos de vinho da carta do Capoava, que apresenta apenas vinhos nacionais, variando desde títulos já consagrados a novas experiências que prometem aguçar os sentidos dos viajantes.

