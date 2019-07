16/07/2019 | 07:10



A atriz e apresentadora Maisa Silva é a convidada do programa #Provocações desta terça-feira, 16, na TV Cultura. Em um bate-papo direto com Marcelo Tas, que comanda a atração, a jovem de 17 anos fala sobre a sua trajetória na TV.

Sempre franca e com um grande número de seguidores nas redes sociais, Maisa não se esquiva de responder a perguntas sobre temas mais complicados, como as polêmicas com seu patrão, Silvio Santos.

Além disso, a menina demonstra seu ativismo, falando de seu lado feminista. A atração vai ao ar às 22h30, pela TV Cultura, mas pode ser conferida também no YouTube oficial do canal e no aplicativo Cultura Digital.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.