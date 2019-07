Operadora oferece roteiro para celebrar o Réveillon no Marrocos

Redação



15/07/2019 | 16:18

Para quem busca um destino diferente para celebrar a virada do ano, a operadora de turismo Françatur preparou um roteiro especial para o Réveillon no Marrocos. Colorido e intrigante, o país tem belas paisagens, além de ser um local com uma energia singular.

Réveillon no Marrocos: roteiro

O pacote conta com oito noites no país africano, incluindo a ceia de Ano Novo em Marrakech. Na mais popular das cidades marroquinas, o turista tem a oportunidade de descobrir as histórias que rodeiam a praça Djemaa El Fna, agitada confluência de artistas de rua, entre eles encantadores de serpente, mágicos e músicos. O souk, tradicional mercado local, é uma oportunidade de aguçar os sentidos perambulando pela labiríntica Medina, cheia de vielas e becos protegidos por antigas muralhas.

A identidade arquitetônica é outro traço marcante do Marrocos. Erguida em uma elevação, às margens do Atlântico, a Mesquita Hassan II é a única aberta à visitação de não-muçulmanos. Retrátil, o teto permite que o interior seja banhado pela luz natural. Seu minarete de 210 metros de altura é uma referência visual no horizonte de Casablanca.

A bordo de um veículo 4×4, o roteiro percorre ainda estradas que cortam a cadeia montanhosa do Atlas, a mais alta do Norte da África, antes de chegar a tempo de ver o pôr do sol nas dunas de Merzouga. Luxuosas tendas garantem uma confortável pernoite nesta cidade que integra o Deserto do Saara.

Se o artesanato é o que seduz compradores em Azrou, o couro tornou-se um símbolo de Fez. A arte do curtume ainda emprega técnicas medievais nesta cidade imperial, declarada Patrimônio Cultural pela Unesco.

Com a assistência de uma pessoa da equipe da Françatur desde a saída do Brasil, além do acompanhamento durante toda a programação de um guia fluente em português, o programa proposto se encerra em Rabat. Na capital administrativa do Marrocos estão cartões-postais como o Palácio Real e a Kasbah Oudaya, fortificação do século 12 onde está situado o agradável Jardim Andaluz.

Lugares para conhecer na África

Na galeria, confira 50 locais que valem a visita no continente africano.