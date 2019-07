Por Amor: Ângela Vieira relembra cena icônica da surra em Regina Duarte

15/07/2019 | 16:11



Uma das cenas mais marcantes de Por Amor vai ao ar nesta segunda-feira, dia 15. Após ser pressionada pela irmã, Virgínia, papel de Ângela Vieira, Helena, vivida por Regina Duarte, conta que, após o bebê de sua filha, Maria Eduarda, interpretada por Gabriela Duarte, morrer, ela trocou o bebê pelo seu próprio, nascido na mesma noite, para poupar a filha de sofrimento - já que ela também perdeu o útero em um parto complicado.

Indignada com a situação, Virgínia dirá que se Helena não contar a verdade para o pai de seu bebê, Atílio, interpretado por Antônio Fagundes, ela mesma contará.

Helena continua defendendo sua atitude, e diz que eles nunca saberão. Descontrolada, Virgínia então dá uma surra na irmã. Tudo com diálogos ótimos, dignos de Manoel Carlos, é claro.

Para a Globo, Ângela Vieira relembrou o momento: Essa cena me marcou muito. Tinha muita emoção e ação. Havia uma marcação de posição para que os movimentos fossem realizados com toda a intensidade. A ideia era fazer a cena de primeira, para preservar todo o calor do momento e para que a fosse crível para o público. Ensaiamos algumas vezes e deu tudo certo, de primeira como previsto pelo diretor Ricardo Waddington.