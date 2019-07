Mauá FC cede empate ao Itararé, mas sobe à vice-liderança

Do Diário do Grande ABC



15/07/2019 | 07:18



O Mauá FC conquistou mais um empate pela segunda fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Depois de ficar no 0 a 0 contra o XV de Jaú, na semana passada, em casa, ontem o Índio visitou o Itararé e acabou cedendo a igualdade por 1 a 1, no Estádio Virgínio Holtz. O resultado deixa a equipe do Grande ABC na vice-liderança do Grupo 9, com dois pontos, contra um dos itareenses.

Quem lidera é o Amparo – justamente o próximo adversário do Mauá FC, sábado, no Interior. O time amparense venceu pela segunda vez nesta fase: fez 2 a 0 sobre XV de Jaú, mesmo fora de casa, e já soma seis pontos.

Ontem pela manhã, em Itararé, o Mauá FC abriu o placar com Natanael, aos oito minutos do segundo tempo. Entretanto, o time da casa chegou ao empate aos 29, quando Pequeno converteu penalidade e definiu o placar do confronto.