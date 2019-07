Com gol de Vagner Love, Corinthians vence CSA em casa

14/07/2019 | 18:18



O Corinthians derrotou o CSA por 1 a 0, neste domingo, na arena do clube em Itaquera, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, e conquistou a quarta vitória na competição, graças a um gol marcado por Vagner Love no fim do segundo tempo.

Com o resultado, o time de Fábio Carille chegou aos 15 pontos, na oitava posição (com um jogo a menos) e encostou no G6, a zona de classificação à Copa Libertadores. A diferença para o líder Palmeiras é de onze pontos. O time alagoano, que estreou o técnico Argel Fucks, soma apenas seis pontos, na penúltima colocação.

Na 11ª rodada, o Corinthians receberá o Flamengo, no próximo domingo, às 16h, novamente na sua arena em Itaquera, no clássico que envolve as duas maiores torcidas do futebol brasileiro. No sábado, o CSA busca a reabilitação contra o Athletico-PR, 19h, no Rei Pelé, em Maceió.

O JOGO - Corinthians e CSA fizeram um primeiro tempo ruim. Muita marcação, pouca criatividade e apenas uma chance clara de gol, desperdiçada por Vagner Love. Dentro da sua proposta de jogar fechado no campo de defesa e sair nos contra-ataques o clube alagoano cumpriu apenas parte do planejado. Defendeu-se relativamente bem, mas não levou perigo algum ao gol de Cássio.

Já o Corinthians, apesar da intertemporada de um mês por causa da nos torneios pela disputa da Copa América, apresentou a mesma carência que o acompanha desde o início da temporada: falta de poder ofensivo, de criação no ataque, mesmo com 66% de posse de bola.

A única chance real de gol do Corinthians na etapa inicial surgiu aos 38 minutos. Vagner Love recebeu passe de Pedrinho dentro da área, deu uma "cavadinha" encobrindo o goleiro Jordi, mas Alan Costa veio na cobertura e impediu a conclusão do atacante para o gol.

No início do segundo tempo, o Corinthians mudou a postura, voltou com mais intensidade e velocidade no ataque, e empurrou o CSA para seu campo de defesa. Aos 20, Sornoza bateu falta com perigo e obrigou Jordi a fazer boa intervenção no ângulo direito.

Ainda insatisfeito com o rendimento do time, Fábio Carille fez duas alterações que seriam decisivas na jogada que resultou no gol da vitória. Primeiro, tirou Ralf e recuou Sornoza para atuar como volante. Depois, sacou Pedrinho, com atuação apagada, e colocou Boselli em campo.

Aos 32 minutos, Sornoza começou a jogada no meio-campo, encontrou Boselli na direita, o atacante tocou entre as pernas de Luciano Castán e a bola chegou até Vagner Love dentro da área. O atacante dominou e acertou um chute forte no ângulo direito, marcando o gol da vitória.

O Corinthians ainda marcou um segundo gol aos 37, corretamente anulado pelo árbitro, já que Gil, que fez sua reestreia pelo clube neste domingo, estava em posição de impedimento.

FICA TÉCNICA:

CORINTHIANS 1 x 0 CSA

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Ralf (Régis), Júnior Urso, Pedrinho (Boselli), Sornoza e Clayson; Vagner Love (Gabriel). Técnico: Fábio Carille.

CSA - Jordi; Celsinho (Cassiano), Alan Costa, Luciano Castán e Rafinha; Naldo, Apodi, Nilton (Jean Cléber) e Jonatan Gomez (Victor Paraíba); Alecsandro e Ricardo Bueno. Técnico: Argel Fucks

GOL - Vagner Love, aos 32 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wagner Reway (PB).

CARTÕES AMARELOS - Nilton, Fagner, Sornoza, Ricardo Bueno, Alan Costa, Cassiano, Luciano Castán.

RENDA - R$ 1.392.676,36.

PÚBLICO - 33.952 pagantes.

LOCAL - Arena Corinthians, em São Paulo (SP).