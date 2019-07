Fátima Bernardes faz desafio da tampa da garrafa e causa entre os internautas

10/07/2019 | 14:11



Quem acompanha o Encontro com a Fátima Bernardes sabe que a apresentadora sempre leva as modas que circulam na internet para o palco, né? E nesta terça-feira, dia 9, não foi diferente! Com o desafio da tampa da garrafa ganhando cada vez mais adeptos, Fátima se reuniu com os convidados de seu programa para cumpri-lo e ela própria acabou ficando na boca dos internautas por conta disso!

Para quem não sabe, este desafio se trata de tirar a tampa de uma garrafa usando o pé. Apesar de parecer difícil, a jornalista chamou a atenção ao conseguir cumpri-lo usando um par de sandálias de salto alto. Mostrando confiança, Fátima disse que iria chutar a tampa com o pé direito, apesar de ser canhota e depois de ter sido bem sucedida na brincadeira, ela afirmou o seguinte:

- É para isso que eu faço exercício funcional. Conseguir usar salto alto.

Nas redes sociais, os internautas ficaram divididos com o desempenho da apresentadora. No Twitter, por exemplo, enquanto alguns usuários elogiaram:

Fátima, você arrasou no desafio da tampinha, disse um usuário.

De salto, hein? Que mulher, declarou outro.

Outros jogaram hate na pauta:

Nossa que coisa enriquecedora! Eu poderia morrer se não visse isso, afirmou um internauta.