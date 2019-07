Com 'Bacurau', Gramado anuncia programação

10/07/2019 | 07:50



Falta pouco mais de um mês para o início do 47º Festival de Cinema de Gramado - em 16 de agosto -, e na manhã desta terça, 9, em Porto Alegre, a organização divulgou a seleção deste ano, a última coassinada pelo crítico e curador Rubens Ewald Filho, que morreu em junho. Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, premiado em Cannes, será o filme de abertura e terá na serra gaúcha sua primeira exibição pública no Brasil.

Os longas da competição brasileira serão sete - Hebe - A Estrela do Brasil, de Maurício Farias; O Homem Cordial, de Iberê Carvalho, que já venceu o festival com O Último Cine Drive-in; Pacarrete, de Allan Deberton; 30 Anos Blues, de Andradina Azevedo e Dida Andrade; Raia 4, de Emiliano Cunha; e Vou Nadar Até Você, de Klaus Mitteldorf e Luciano Patrick. O predomínio das produções é de São Paulo, o primeiro e os três últimos.

A competição latina contempla oito longas, incluindo o argentino La Forma de Las Horas, de Paula de Luque; o uruguaio En el Pozo, de Bernardo e Rafael Antonaccio; e o chileno Perro Bomba, de Juan Cáceres. O festival também anunciou seus homenageados deste ano - Lázaro Ramos receberá o Troféu Oscarito; o astro argentino Leonardo Sbaraglia, o Kikito de Cristal; e a atriz e diretora Carla Camurati, o Troféu Eduardo Abelim. Maurício de Souza fecha a lista dos homenageados, agraciado com o Troféu Cidade de Gramado.

Será a 47ª edição do evento que começou a ser realizado em 1972 como festival do cinema brasileiro e virou latino para enfrentar a crise da produção nacional, após a era Collor, nos 90. "Ainda que o cenário não seja favorável, com festivais importantes sendo transferidos e até cancelados, e ainda que tenhamos tido perdas irreparáveis, Gramado se mantém firme e chega em 2019 preparado para enfrentar as adversidades", garantiu Édson Nespolo, presidente da Gramadotur, autarquia municipal que promove a grande festa do cinema no Sul.

Outras informações sobre os filmes e a lista de curtas concorrentes encontram-se no site www.festivaldegramado.net

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.