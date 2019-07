Bebê de 18 meses morre após cair de janela de cruzeiro em Porto Rico

10/07/2019 | 07:44



Uma bebê americana de 18 meses morreu após cair da altura de 11 andares da janela de um cruzeiro em Porto Rico no domingo passado, 7. As autoridades locais afirmam que a menina, Chloe Wiegand, escorregou dos braços de seu avô, que a segurava para fora da janela do navio Freedom of the Seas. O advogado da família, por sua vez, afirma que a janela se encontrava em uma área infantil e estava aberta.

O advogado, Michael Winkleman, afirmou que "o acidente não ocorreu como inicialmente mostrado na mídia". "O avô não deixou a neta cair. A criança caiu de uma janela em uma área infantil por uma janela que estava aberta, mas não deveria estar", disse.

Winkleman contou que Chloe brincava na área aquática, quando pediu para ser levantada pelo avô junto a uma parede de vidros que circundavam a área. "Chloe queria brincar com o vidro como fazia durante os jogos de hóquei de seu irmão mais velho", informou o advogado. "O seu avô pensou que no lugar da janela aberta havia vidro, assim como o restante da parede. Mas não havia, e a menina caiu".

Versão da Polícia

A Polícia de Porto Rico não comentou a versão de Winkleman sobre o incidente que levou à morte da menina. O sargento Nelson Sotelo disse à agência de notícia Associated Press que a família deverá permanecer em território americano até que a investigação da morte seja concluída. Oficiais investigam se a janela já estava aberta ou se alguém a abriu pouco antes do incidente.

A família permaneceu em Porto Rico até essa terça, 9, à espera da liberação do corpo da menina. O advogado disse que a família deseja saber por que a janela estava aberta na área infantil. A companhia Royal Caribbean Cruises chamou a morte da garota de "incidente trágico". (Fonte: Associated Press)