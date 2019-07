França cobrará 'ecotaxa' sobre passagens de avião a partir de 2020

09/07/2019 | 16:51



A França vai introduzir uma nova cobrança sobre passagens aéreas a partir do ano que vem, com vistas a usar a receita para financiar alternativas amigáveis ao meio ambiente, disse nesta terça-feira a ministra dos Transportes do país, Elisabeth Borne.

A "ecotaxa", que custará entre 1,50 e 18 euros, será aplicada à maioria dos voos decolando da França. As únicas exceções serão voos domésticos para a Córsega e os territórios ultramarinos da França e para conexões de voos que passem pelo país. A cobrança não valerá para voos que tiverem a França como destino.

As ações de aéreas caíram após o anúncio, com as da Air France-KLM fechando em baixa de 3,04% na Bolsa de Paris e, na Bolsa de Londres, as da EasyJet recuando 3,35% e as da Ryanair perdendo 4,77%.

A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA, na sigla em inglês), que favorece um sistema que permita a companhias aéreas compensar suas emissões ao pagar por esforços de redução de carbono em outras áreas, chamou a cobrança nos bilhetes da França de "mal orientada".

"Impostos nacionais não farão nada para ajudar a indústria de aviação nos seus esforços de sustentabilidade", disse o porta-voz da IATA, Anthony Concil, advertindo sobre como, em vez de ajudar aéreas a investir em combustíveis menos poluentes e em tecnologia, a cobrança poderia ferir a indústria de aviação francesa e ameaçar postos de trabalho. Fonte: Associated Press.