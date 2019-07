Novo Renault Sandero tem primeiras imagens reveladas

Leo Alves



08/07/2019 | 09:34

O novo Renault Sandero será o próximo lançamento da marca francesa no País. Após cinco anos com o mesmo visual, o modelo vai receber o primeiro facelift da geração atual. Pelas imagens reveladas, a maior mudança será na traseira. Ela recebeu lanternas maiores e com visual semelhante ao do Renault Mégane atual. Na dianteira as mudanças serão mais sutis.

Embora ainda não tenha sido revelado, o Logan vai acompanhar o hatch e também receberá mudanças visuais. Entretanto, elas serão mais discretas no sedã e devem se concentrar na parte frontal, que será semelhante a do Sandero.

Novo Renault Sandero: conjunto mecânico

Os modelos também vão receber uma nova transmissão automática. A caixa será a mesma CVT utilizada no Captur e no Duster e, assim como acontece nesses modelos, será equipada nas versões com o motor 1.6 de 118 cv. O propulsor 1.0 de 82 cv também continuará equipando a dupla, mas sempre com o câmbio manual de cinco marchas.

Foto: Divulgação Renault antecipa visual do Sandero reestilizado Foto: Divulgação Renault antecipa visual do Sandero reestilizado