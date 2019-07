Nadal supera Tsonga com facilidade e avança às oitavas de final de Wimbledon

06/07/2019 | 13:09



De forma dominante, Rafael Nadal venceu o francês Jo-Wilfried Tsonga por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/2 e 6/2, neste sábado, em Londres, e garantiu a sua classificação às oitavas de final de Wimbledon. Cabeça de chave número 3 do tradicional torneio de Grand Slam realizado em quadras de grama, o tenista espanhol precisou de 1h48min para despachar o seu adversário, ex-Top 10 que hoje ocupa a 72ª posição da ATP.

Atual vice-líder do ranking mundial, Nadal avançou para encarar na próxima fase o ganhador do duelo entre o português João Sousa e o britânico Daniel Evans, programado para ser disputado também neste sábado na capital inglesa.

No duelo realizado na quadra central do complexo de All England Club, o espanhol não deu chance alguma para Tsonga. Ele confirmou todos os seus saques sem oferecer nenhuma oportunidade de quebra ao francês e converteu cinco de 11 break points para liquidar a partida em sets diretos.

Nadal ganhou nada menos do que 89% dos pontos que disputou com o seu primeiro serviço e disparou 35 winners, contra 17 bolas vencedoras do seu rival. Para completar, cometeu apenas 12 erros não forçados, enquanto o seu oponente acumulou 22. Cada um dos tenistas contabilizou 11 aces, mas Tsonga amargou quatro duplas faltas.

Essa foi a nona vitória do espanhol em 13 duelos com o adversário, sendo que os dois não se enfrentavam em um torneio de Grand Slam desde 2008, quando o francês levou a melhor nas semifinais do Aberto da Austrália. Eles também não mediam forças desde 2015, quando Tsonga também triunfou ao eliminar Nadal na mesma fase do Masters 1000 de Xangai.

Nadal almeja conquistar o seu terceiro título em Wimbledon, depois de ter triunfado nos anos de 2008 e 2010. Com 18 troféus de Grand Slam, ele também tenta se aproximar do suíço Roger Federer, recordista geral, com 20 taças.

OUTROS JOGOS - Outro tenista que confirmou favoritismo neste sábado em Londres foi o japonês Kei Nishikori. Oitavo pré-classificado, ele superou o norte-americano Steve Johnson por 3 sets a 0, com 6/4, 6/3 e 6/2, e assegurou vaga nas oitavas de final.

O próximo adversário do atual sétimo colocado do ranking mundial será o vencedor da partida entre o alemão Jan-Lennard Struff e o casaque Mikhail Kukushkin, prevista para ser finalizada neste sábado. Este duelo teve de ser paralisado no quarto set depois que um torcedor precisou receber atendimento médico após sofrer um ataque cardíaco.

O confronto estava empatado em 2 a 2 nesta quarta parcial quando foi interrompido e Kukushkin liderava o placar por 2 sets a 1 depois de vencer as duas primeiras parciais por 6/3 e 7/6 (7/5) e perder a terceira por 6/4.

Em outras partidas já encerradas neste sábado no torneio masculino de simples em Londres, os norte-americanos Sam Querrey e Tennys Sandgren venceram e avançaram para se enfrentar nas oitavas de final de Wimbledon. O primeiro deles superou o australiano John Millman por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3), 7/6 (10/8) e 6/3, enquanto o segundo fez bonito ao despachar o italiano Fabio Fognini, 12º cabeça de chave, por 6/3, 7/6 (14/12) e 6/3.