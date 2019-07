Califórnia é atingida por 2º terremoto, de 7,1 graus, o mais forte em 20 anos

06/07/2019 | 12:39



Um novo terremoto de grande magnitude, de 7,1 graus, atingiu a região sul da Califórnia (EUA) na noite de sexta-feira. O potente abalo, o mais forte a atingir o estado nos últimos 20 anos, foi sentido em Los Angeles, Las Vegas e a quase 645 quilômetros ao norte da região, em Sacramento, deixando um rastro de incêndios, queda de energia e destruição de algumas construções, segundo fontes oficiais.

O forte tremor aconteceu às 20:20 (horário local), durou 30 segundos, e teve como epicentro os arredores de Ridgecrest (Califórnia), uma comunidade de 29 mil habitantes ao leste da Sierra Mountains, onde um terremoto de 6,4 graus foi registrado na manhã de quinta-feira. Uma série de tremores secundários foi registrada, mas não há relatos de feridos graves ou mortos até o momento.

Em resposta ao terremoto de sexta-feira, o governador Gavin Newsom solicitou formalmente ao presidente declaração de emergência para o envio de assistência federal direta às comunidades atingidas.

O governador também declarou estado de emergência no condado de San Bernardino, onde está localizada uma comunidade de 1.800 pessoas (Trona). A cidade, que fica à 40 quilômetros ao leste de Ridgecrest, sofreu danos significativos e incêndios no terremoto de sexta-feira, de acordo com fontes oficiais. Ontem, o governador já havia declarado estado de emergência no condado de Kern, onde Ridgecrest está localizada, após o terremoto de quinta-feira. Fonte: Dow Jones Newswires.