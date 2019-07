06/07/2019 | 11:35



Candidato à reeleição em 2020, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a atacar neste sábado o ex-vice-presidente Joe Biden, que é pré-candidato do Partido Democrata à presidência do país. Via Twitter, Trump chamou Biden de "projeto de reciclagem" e que não irá vencer a disputa pela presidência em 2020.

"Algumas coisas simplesmente não são aproveitáveis. China e outros países que nos roubaram durante anos imploram por ele. Ele desertou do serviço militar, a aplicação da lei e a saúde pública. Trouxe mais dívidas do que todos os outros presidentes combinados. Não vai ganhar!", escreveu o presidente norte-americano em sua conta oficial no Twitter.