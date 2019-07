Caciques do DEM sondam Alex para migração partidária

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



06/07/2019 | 07:00



O deputado federal Alex Manente (Cidadania), de São Bernardo, foi sondado por caciques do DEM para mudar de legenda ainda neste ano. Reservadamente, o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (DEM), conversaram com o parlamentar sobre a possibilidade de troca de sigla.

Há brecha que pode ser aberta em novembro, para quando está marcada convenção nacional do Cidadania – é neste encontro, por exemplo, que a mudança de nome será efetivada (de PPS para Cidadania). Voltaram os comentários sobre fusão do partido com outras agremiações já projetando eventual punições pela cláusula de barreira imposta pela reforma política. Assim, haveria chance de abertura de janela para transferência sem consequências jurídicas.

O Diário apurou que Alex mantém boa relação com Maia. Tanto que, neste ano, conseguiu espaço na mesa diretora – o cargo de secretário de Relações Internacionais é vinculado ao topo do organograma do Legislativo federal. Na outra legislatura, Alex foi líder da sigla na casa.

Com Rodrigo Garcia, o elo vem sendo costurado. No mês passado, por exemplo, Alex foi convidado pelo governador João Doria (PSDB) para jogo de futebol na casa do chefe do Executivo – o tucano tem promovido os eventos como forma de aproximação com as bancadas paulistas na Câmara e na Assembleia Legislativa.

Alex está no Cidadania – antigo PPS – desde o início de sua trajetória política, em 2004, quando se elegeu vereador de São Bernardo com a maior votação da história da cidade: 12.507 adesões. Dois anos depois, conseguiu cadeira na Assembleia. Ele se reelegeu ao Parlamento paulista em 2010. Em 2014, buscou, com sucesso, vaga na Câmara Federal, sendo reconduzido em 2018. Neste meio tempo, se candidatou à Prefeitura de São Bernardo em 2008, em 2012 e em 2016, todas as vezes pelo PPS, mas sem sucesso.

Procurado pelo Diário, Alex não retornou os contatos para comentar o caso. Em 2018, na campanha ao Paço, o DEM esteve em seu arco de aliados. Na cidade, a legenda tem um vereador: Mauro Miaguti, em terceiro mandato.