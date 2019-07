Cachorrão perde para o Grêmio Osasco por 1 a 0 na estreia de Renato Peixe

Dérek Bittencourt

O EC São Bernardo colecionou o segundo revés seguido na Copa Paulista. Ontem à noite, na estreia de Renato Peixe na carreira de treinador – mesmo que interinamente –, o Cachorrão perdeu para o Grêmio Osasco por 1 a 0, no Estádio José Liberatti, pela terceira rodada. O resultado tirou a equipe do G-4 da competição – caiu para o quinto lugar, com três pontos, enquanto o adversário subiu para o terceiro posto, com quatro.



O único gol da partida saiu ainda na etapa inicial. O EC São Bernardo pressionava quando, em contra-ataque letal, Kaio Lucas fez o tento da vitória do Grêmio Osasco.



O Cachorrão partiu com tudo para frente, permitindo ainda mais espaço ao adversário. Em duas oportunidades, atletas do Alvinegro precisaram impedir investidas rivais, que ocasionaram as expulsões de Mariano e Gabriel Caran. Ainda assim, o EC São Bernardo perseguiu o empate até o fim, mas não teve êxito.



“Não foi o que planejamos, viemos buscar pelo menos um ponto. Mas sabíamos que seria partida difícil. Tivemos volume, mas não estivemos em noite feliz”, disse Peixe.