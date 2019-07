Príncipe George já fez aulas de tênis com Roger Federer

05/07/2019 | 15:40



O príncipe George, filho de William e Kate Middleton, já fez aulas de tênis com o campeão das quadras Roger Federer.

A revelação foi feita pela mãe do garoto, que esteve na terça-feira, 2, em Wimbledon.

Depois da vitória contra o britânico Jay Clarke pela segunda fase do Grand Slam, o suíço falou sobre a informação dada pela duquesa de Cambridge. "Nesse estágio, é apenas tocar a bola. Já está bom como meus meninos", avaliou Federer sobre o desempenho do futuro rei.

Kate disse que o tenista é o favorito do filho. "Tenho uma vantagem porque já passei algum tempo com ele. Talvez eu seja o único jogador que ele já conheceu", comenta, modestamente, um dos maiores nomes do esporte de todos os tempos.

Roger Federer concluiu dizendo que o príncipe George é "um menino fofo" e que "espera que ele permaneça gostando do esporte daqui a alguns anos".